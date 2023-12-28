Що впливатиме на перебіг війни 2024 року: Зеленський назвав головні фактори

Під час наради у президента з міністром оборони Рустемом Умєровим йшлося про розвиток українських Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський назвав головними теперішніми завданнями для усіх, хто працює заради української держави, збільшення власних сил України та збереження консолідації світу.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в четвер, 28 грудня.

Зокрема, він зауважив, що під час наради з міністром оборони Рустемом Умєровим йшлося про розвиток українських Сил оборони.

“Конкретні речі, які треба зробити. І ми їх зробимо. Обов’язково. Щоб зберегти нашу міцність і мати необхідні аргументи в розмові з партнерами”, - наголосив президент.

Також Володимир Зеленський сьогодні вислухав доповіді щодо ситуації на фронті.

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“Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, лівий берег Херсона. Стійкість зараз, сила зараз, результати зараз визначають, як мине ця зима повномасштабної війни й чого будемо очікувати від наступного року”, - наголосив він.

Президент сьогодні провів підсумкову нарада за рік щодо перемовин про безпекові гарантії для України, нагадавши, що базову декларацію “Групи семи” вже підтримали 30 держав.

"Почалася двостороння робота щодо гарантій, і наступного року продовжимо”, - пообіцяв він.

Відбулися також переговори президента України з Його Святістю Папою Франциском. “Подякував за привітання для України та українців із Різдвом, за побажання миру – справедливого миру для всіх нас. Обговорили нашу спільну роботу щодо Формули миру – понад 80 держав уже в процесі на рівні своїх представників. Буде більше. Я вдячний Ватикану за підтримку нашої роботи”, - зазначив він.

Окремо український лідер відзначив активну роботу експортного коридору в Чорному морі, яким перевезено вже понад 12 мільйонів тонн вантажів.

“Особливо вагомі результати за грудень, і це відчувається на рівні всієї нашої економіки”, - відкреслив Зеленський.

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