Що врятує економіку України 2024 року: експерт назвав головні потреби

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин вважає, що для забезпечення росту економіки України першочерговим завданням є захист енергетичної інфраструктури.

Таку думку він висловив в коментарі для 24 Каналу.

За словами експерта, очевидно, що Росія і далі продовжить атакувати критичну інфраструктуру в Україні, зокрема енергетичні об'єкти. А захист цих об'єктів коштує великих грошей: вартість однієї ракети системи Patriot становить від 6 до 8 мільйонів доларів. Лише за одну активну нічну атаку може бути до 15 пострілів, тобто витрачається близько 100 мільйонів доларів за ніч.

"Ми фізично на сьогодні маємо гроші для подібних речей? Ні. Тому сьогодні вкрай надважливими є ППО і ракети, які нам дають наші партнери", – підкреслив Олег Пендзин.

За його словами, воєнно-технічна допомога партнерів має прямий зв'язок із майбутнім ростом економіки України.

Захист української енергосистеми

"Треба розуміти: там, де щось росте, – його треба захистити, аби по ньому не прилетіло і не знищило. Оце чому ми так багато уваги приділяємо сьогодні воєнно-технічній допомозі, чому кажемо, що вона є вкрай важлива з погляду забезпечення росту економіки", – пояснив економіст.

Він згадав знищену Трипільську ТЕС, по якій ворог випустив 7 ракет. Чотири з них вдалося збити, а на решту не вистачило ресурсу системи, тому вони влучили й зруйнували електростанцію. Пендзин вважає, що відновлювати її без належної системи захисту недоцільно.

Експерт пояснив, що в світі йде процес декарбонізації, тому західні держави, в тому числі країни колишнього соціалістичного табору, відмовляються від старих ТЕС. Проте ті ж країни Балтії, які були раніше в складі Радянського Союзу разом з Україною, мають аналогічні законсервовані електростанції і можуть передати обладнання, щоб ми змогли відновити енергосистему до початку наступного опалювального сезону.

"Тобто перша відповідь на запитання, що нам очікувати, така: якщо не буде належного захисту енергетичної системи України – 3,2% росту не буде. Її треба захистити, тому що енергетика на сьогоднішній момент є вкрай важливо для забезпечення

росту", – пояснив економіст.

Іноземні інвестиції в Україну

Олег Пендзин додав, що другим важливим моментом є інвестиції західних партнерів в економіку України. Але поки що вони інвестують лише доходи, отримані в Україні, які неможливо вивести за кордон через валютні обмеження Нацбанку.

"Коли ми дивимося звіти про ріст інвестицій в Україні, треба розуміти, що це не нові інвестиції. Це інвестиції, які по суті є рекапіталізацією того, що отримали наші партнери на нашій території", – наголосив експерт.

Винятком з цієї загальної картини є інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Тобто деякі великі виробники зброї планують створити в Україні підприємства, які будуть виробляти боєприпаси чи обслуговувати західну військову техніку та обладнання. Це, наприклад, німецька оборонна компанія Rheinmetall та турецький виробник зброї Bayraktar.

Драйвери української економіки

Олег Пендзин впевнений, що декілька секторів економіки в Україні матимуть найбільший вплив й будуть так званими економічними драйверами.

По-перше, це сільське господарство, тому що Україна є і буде потужним виробником. По-друге, це військово-промисловий комплекс, тому що маючи кордон із країною-агресором потужний ВПК є необхідністю.

"Тобто ми будемо абсолютно інакше відноситися до українських Збройних сил. Ми будемо абсолютно інакше відноситись до українського військово-промислового комплексу, тому що це буде питання виживання, а не питання збагачення й отримання додаткових коштів", – наголосив експерт.

Третій драйвер економіки – це IT компанії. Економіст вважає, що для потужного розвитку цього сектору економіки в Україні вже створено необхідні умови, зокрема достатньо пільгові умови оподаткування.

"Я вбачаю оці напрямки, які будуть працювати, як драйвери. Проте, щоб це все працювало, в першу чергу має працювати енергетика", – резюмував Олег Пендзин.

Нагадаємо, група ДТЕК Ріната Ахметова під час війни стала найбільшим приватним інвестором в українську економіку

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