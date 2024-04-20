Що врятує українську енергетику після російських обстрілів: експерт назвав вихід

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев наголошує на важливості активного будівництва невеликих енергетичних установок потужністю від 5 до 30 МВт для забезпечення успішної підготовки до наступного опалювального періоду.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз дуже потрібно на місцях і для України в цілому будувати, встановлювати, запускати, об'єднувати в малі системи розподілу енергетичні установки потужністю від 5 до 30 МВт. Ці установки працюватимуть на місцевому паливі - не сонці чи вітрі, а тому, що характерне для регіону: від енергетичного вугілля на сході до гідроенергії на заході", - пояснив Рябцев.

За його словами, такі заходи критично необхідні через знищення майже всієї теплової генерації, зокрема маневрової, що забезпечувала розподіл електроенергії під час пікових навантажень. А сотні цих локальних джерел живлення потрібні саме для покриття піків споживання.

Рябцев переконаний, що чим більше таких локальних енергетичних об'єктів з'явиться в регіонах, тим легше буде забезпечити енергопостачання як побутових, так і промислових споживачів, які зараз найбільше потерпають від обмежень.

"А для того, щоб будувати такі установки, не потрібно звертатися до Києва або чекати міжнародної допомоги. Є велика кількість різноманітних проєктів, але ресурсів на місцях цілком достатньо, аби будувати установки. Чим більше їх буде, тим легше буде всім, а також об'єднаній енергосистемі, яка зможе спрямовувати енергетичну енергію передусім для промислових споживачів, які сьогодні найбільше потерпають в обмеженні енергоспоживання", - прокоментував Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, через ракетні удари Україна втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій. Наразі ситуація керована, однак вже влітку очікуються відключення світла, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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