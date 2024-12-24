Що є військово-обліковим документом: у ТЦК нагадали чоловікам про обов'язок

У ТЦК нагадали, що під час проведення мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його за вимогою.
У ТЦК нагадали, що є військово-обліковим документом для військовозобов'язаних, який чоловіки зобов'язані носити із собою під час воєнного стану.
Про це йдеться в пресслужбі Львівського ОТЦК.
До таких документів належать:
- посвідчення про приписку до призовної дільниці – для призовників;
- військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного – для військовозобов’язаних;
- військовий квиток – для резервістів.
У ТЦК нагадали, що під час проведення мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ і пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК, поліціянта, або представника Держприкордонслужби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.
Перевірку військово-облікових документів представники ТЦК або поліціянти можуть здійснювати за допомогою технічних приладів, засобів та спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Раніше ми писали, у якому разі повістка без підпису начальника ТЦК вважається чинною.
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