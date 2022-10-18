Що їсти, щоб було смачно, корисно і ситно, якщо немає електрики та газу: поради дієтологинь

Після масованих ракетних обстрілів території України, влада просить українців обмежити використання електроенергії. Також можливі аварійні відключення. А тому слід вже зараз подумати, які продукти обрати для приготування страв і як зберігати їжу теплою.

Про це для LIGA.Life розповіли дієтологині Тетяна Лакуста і Ольга Гордієвич.

Чи можна їсти без шкоди для здоров'я за таких умов

Звичайно. Здоровий раціон можливий і без світла. Тут головне запам'ятати і використовувати кілька правил:

До кожного приймання їжі додавати зелень, овочі чи фрукти - вони є джерелами клітковини, яка забезпечує довготривале відчуття ситості і допомогають підтримувати здоров'я шлунково-кишкового тракту. Більшість навіть не потребує термічного оброблення, а тому аварійні вимикання світла не стануть на заваді. Не забувайте про білки - потрібно вживати не лише жири та вуглеводи, але й білки. Адже вони є одним з основних будівельних матеріалів організму. Звичайно, рибну чи м'ясну страву приготувати без світла та газу неможливо, а тому краще перейти на кисломолочні продукти, а також рослинні альтернативи - насіння, горіхи, бобові. Їх готувати не потрібно. Слідкуйте за інформацією на пакуванні - краще обирати ті продукти, до складу яких входить якомога менше солі, цукру та глутамату настрію (E621).

Як зауважує Ольга Гордієвич, коли немає світла добу або навіть більше, часто правила здорового харчування починають відходити на другий план. Натомість вмикається механізм самозбереження. А тому краще обирати поживну їжу з великою кількістю вуглеводів, яка легко готується і дає багато енергії.

Перелік продуктів, які завжди потрібно мати під рукою

Перелік продуктів, які завжди потрібно мати під рукою / Фото: Pexels

Дієтологині наголошують, що основою раціону повинні залишатися:

Білки - можна придбати консерви сардин, тунця чи скумбрії у власному соку, консервовані бобові (сочевиця, квасоля, нут).

- можна придбати консерви сардин, тунця чи скумбрії у власному соку, консервовані бобові (сочевиця, квасоля, нут). Жири - існує їжа, яка надовго дає організму відчуття ситості та дарує запас енергії. Це горішки, арахісова паста, олія, насіння, оливки, печінка тріски консервована, сало, тверді жири.

- існує їжа, яка надовго дає організму відчуття ситості та дарує запас енергії. Це горішки, арахісова паста, олія, насіння, оливки, печінка тріски консервована, сало, тверді жири. Вуглеводи - деякі крупи можна просто залити гарячою водою (кус-кус, вівсяні пластівці), також джерелом вуглеводів є хлібці та хліб.

- деякі крупи можна просто залити гарячою водою (кус-кус, вівсяні пластівці), також джерелом вуглеводів є хлібці та хліб. Клітковина - різноманітні фрукти і овочі. Їх можна довго зберігати навіть без холодильника. І більшість з них не потребує термічного оброблення - яблука, груші, болгарський перець, томати, огірки, морква, сливи, капуста тощо. Можна комбінувати свіжі овочі з квашеними, сушеними, вяленими.

Тетяна Лакуста також радить придбати пресерви оселедця, які є чудовою альтернативою консервів. Однак їх потрібно з'їсти якомога швидше, особливо, коли немає можливості зберігати в холодильнику.

Ольга Гордієнко нагадує також і про кисломолочні продукти. Їх можна зберігати у підвалі чи на балконі, адже на вулиці температура повітря стає все нижчою. Йогурти, тверді сири та кефір допоможуть збагатити ваш щоденний раціон білками. А ось звичайне молоко краще замінити горіховим. Воно відрізняється довшим терміном придатності.

Щоб додати калорій та зробити страву поживнішою, можна додати меду. А ще він не настільки примхливий до умов зберігання.

Тетяна Лакуста також запропонувала українцям кілька смачних та поживних поєднань:

запарену гречку можна поєднати з салатом з моркви, капусти, квасолі та приправити олією, додати твердого сиру та сардини чи тунця;

можна також запарити кус-кус, взяти твердий хлібець, твердий сир та печінку тріски, поєднати їх з салатом із буряка, капусти та моркви, який краще заправити олією;

варене яйце чудово поєднується з консервованою сардиною або оселедцем.

Варто запастися сублімованою їжою. Наприклад, сьогодні можна знайти в супермаркетах різні супи, борщ, гречану кашу з грибами чи м'ясом, горохові і нутові супи тощо. Однак такі продукти краще залишити на той час, коли іншої альтернативи у вас не буде.Суміш можна заливати навіть холодною водою. Проте в цьому випадку вона буде довше розбухати.

Ольга Гордієнко радить подумати і про сухі сніданки, гранолу, засушений хліб, локшину швидкого приготування, протеїнові батончики, коктейлі. В екстремальних умовах ними можна перекусити.

Як зробити так, щоб страва залишалася теплою

Як зробити так, щоб страва залишалася теплою / Фото: Pexels

Вимкнення світла наразі відбувається за графіком. А тому будь-які страви можна приготувати заздалегідь. Наприклад, відварити картоплю в мундирах, яйця, квасолю. Ці страви будуть смакувати навіть холодними.

Як розповідає Ольга Гордієнко, відкриті пироги кіш з рибною чи м'ясною начинкою або сирні чи овочеві запіканки можуть стати чудовими варіантами. В одній страві ви зможете поєднати жири, білки, клітковину та вуглеводи. А ще їх можна подавати холодними. На смак страви це жодним чином не впливає.

Якщо ви приготували страву і хочете зберегти її теплою, варто зменшити її тепловіддачу. Тетяна Лакуста радить перевірений бабусин метод - загорнути каструлю у кілька шарів тканини. А щоб закріпити результат, можете додати ще й шар з термопакетів.

Можна також придбати термоси для їжі. Вони бувають різних розмірів та можуть навіть продаватися відразу з приладдям. Якщо ви, наприклад, відварили картоплю, можна залишити її в термосі.

Як пояснює Ольга, тепла їжа приємніша для роботи шлунково-кишкового тракту і слизової. А в холодну пору року вона ще й допомагає підтримувати імунітет.

Можна використовувати мультиварку з її режимом "Підігрів" або залишати страву у розігрітій духовці. Особливо, якщо ви знаєте, що через годину-дві вимкнуть світло. За можливості можна придбати туристичний газовий пальник. З його допомогою можна буде закип'ятити кілька літрів води. Це допоможе полегшити приготування страв і зробити собі теплий чай.

Якщо ви придбали собі домашнє фондю, але рідко ним користувалися, можете діставати з комірки. Додатково потрібно купити сухий спирт. Сирне фондю - тепла страва, яку можна поєднувати з хлібом, фруктами, овочами.

А жителі приватного сектору можуть додатково готувати їжу на мангалах, багаттях, у печі. Тут можна готувати комплексні страви і поєднувати м'ясо, каші та овочі.