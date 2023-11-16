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Що з арештованих активів виставлять на продаж після яхти Медведчука: очільниця АРМА дала відповідь

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Що з арештованих активів виставлять на продаж після яхти Медведчука: очільниця АРМА дала відповідь

Яхта Медведчука Royal Romance / Фото: vesselfinder.com

Раніше Кабмін ухвалив механізм, що дозволить АРМА продати арештовану яхту Медведчука вартістю 200 млн євро.

Голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами Олена Дума розповіла, що з арештованих активів виставлять на продаж після яхти Медведчука.

Про це Дума сказала в ефірі телемарафону 16 листопада.

"Можу зараз відкрити трошки завісу про те, що наступними ми розглядаємо повітряні судна. Один із таких літаків перебуває у Канаді, Торонто. Деякі перебувають в міжнародному аеропорту Лейпцига. Є замок у Франції, є елітна нерухомість у Лондоні. Є багато автомобілей, серед яких понад 150 мають російський слід", - зазначила очільниця АРМА.

Раніше Кабмін ухвалив механізм, що дозволить АРМА продати арештовану яхту Медведчука вартістю 200 млн євро.

Нагадаємо, Віктор Медведчук мав у власності 92-метрову яхту Royal Romance, яка входить до п'ятірки найбільших яхт світу. Орієнтовна вартість – близько $210 млн. У березні 2022 року хорватська поліція заарештувала яхту, а 11 квітня суд передав її АРМА.

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Дата публікації
Перегляди
437
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