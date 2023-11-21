Що з розслідуванням справ Майдану: ДБР заявило про фінішну пряму та назвало обвинувачених

Справа про розгін і розстріли на Майдані об’єднує 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

Держбюро розслідувань України в жовтні завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану – щодо екскерівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт скерований до суду.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР 21 листопада.

Хто обвинувачений у розгоні і розстрілах Майдану

В організації розгону та розстрілів учасників Майдану 18-20 лютого 2014 року обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці:

президент України;

міністр внутрішніх справ;

заступник міністра внутрішніх справ;

голова СБУ;

перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру;

міністр оборони;

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС;

в.о. начальника ГУ МВС у Києві;

заступник начальника ГУ МВС України – начальник міліції громадської безпеки;

командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВС у Києві.

Що з’ясувало слідство у справі Майдану

Як повідомили в ДБР, встановлено, що 18-20 лютого 2014 року обвинувачені віддавали накази та ухвалювали відповідні рішення щодо застосування правоохоронцями без відповідних на те підстав і з порушенням законів спецзасобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії, розгону демонстрантів у центрі Києва та припинення акцій протесту.

Також колишні українські посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого 2014 року наказали розстрілювати мітингувальників. У ДБР зазначили, що це відбувалося з перевищенням влади, службових повноважень і без жодних законних підстав.

"Такі дії колишнього Президента та екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, зокрема до смерті 67 цивільних осіб. Всього постраждало 887 осіб і 132 правоохоронців. Завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень", – йдеться в заяві бюро.

Там нагадали, що аби уникнути відповідальності, експосадовці втекли з України, тому досудове розслідування проводилося за спеціальною процедурою, а слідчий суддя обрав щодо них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Беркут" на Майдані / Фото: УНІАН

Результати розслідування розстрілів на Майдані

В ДБР зазначили, що це кримінальне провадження об’єднує 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів.

Протягом 2023 року до суду було скеровано 28 обвинувальних актів щодо 55 осіб.

Зокрема, найближчим часом перед судом постануть і безпосередні виконавці розстрілів активістів Майдану. Так, ДБР завершило розслідування щодо 13 колишніх правоохоронців.

"20 лютого 2014 року в самому серці столиці міліціонери спецроти виконали наказ вищого керівництва і почали стріляти в мирних учасників мітингу. Тоді загинуло 48 громадян, а 90 отримали поранення. На сьогодні колишні працівники міліції обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, умисному вбивстві та викрадені табельної зброї", – йдеться в повідомленні.

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В бюро додали, що обвинувачені переховуються в Росії, але це не звільняє їх від відповідальності. Винні обов’язково будуть покарані.

Окрім того, 2023 року за результатами розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами 2013-2014 років, було повідомлено про підозру 66 особам. Серед них:

колишній начальник Управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві – за незаконне перешкоджання проведенню зборів з перевищенням влади;

колишній командир РМОП "Беркут", ГУ МВС у Севастополі – за державну зраду та посягання на територіальну цілісність держави;

колишній суддя Шевченківського райсуду Києва – за завідомо незаконне тримання під вартою в інших особистих інтересах шляхом винесення незаконних ухвал про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно трьох осіб, винесені 03.12.2013 р., і в такий спосіб перешкоджання організації та проведенню протестних акцій;

цивільна особа – за організацію у складі злочинної організації викрадення в ніч проти 21 січня 2014 року учасників акцій протесту "Євромайдану" Луценка І.В. і Вербицького Ю.Т., їхнього катування та умисного вбивства останнього;

колишні голова СБУ, перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру при СБУ та начальник Департаменту захисту національної державності СБУ – за державну зраду шляхом надання представникам іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, а також 20 співробітників ФСБ РФ за пособництво у вчиненні державної зради, а також вчиненні службовою особою дій, спрямованих на розпалювання національної, релігійної ворожнечі та ненависті.

В ДБР зазначили, що оскільки частина обвинувачених переховується в окупованих Криму та Севастополі, їх буде взято під варту і передано до суду одразу після звільнення цих територій.

Діяльність ДБР у розслідуванні справ Майдану / Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, 21 листопада 10 років тому почалася Революція гідності після заяви експрезидента Віктора Януковича про призупинення кроків до євроінтеграції України. В лютому 2014 року відбувся штурм Майдану та масові вбивства учасників протестів у середмісті Києва. Як розповідав екскерівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, Янукович планував використати протистояння, щоб оголосити АТО для зачищення Майдану. Тодішня влада так і зробила.

До слова, у вересні Офіс генпрокурора повідомив, що в Україні судитимуть Януковича та експрем'єра Миколу Азарова за підписання "Харківських угод" на користь Росії.

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