Що з трьома українськими АЕС після російських атак: звіт МАГАТЕ

На сьогодні працюють вісім з дев’яти реакторів на трьох атомних електростанціях України.

Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС значною мірою відновили виробництво електроенергії після тимчасового зниження потужностей, яке відбулося минулого тижня через російські удари.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Гроссі сказав, що атомні електростанції України, які працюють, значною мірою відновили виробництво електроенергії після різкого скорочення виробництва минулого тижня як запобіжного кроку через поновлення атак на енергетичну мережу країни.

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На сьогодні працюють вісім з дев’яти реакторів на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС. Дев’ятий був зупинений.

"Протягом останнього тижня більшість із них знову поступово збільшили потужність, навіть незважаючи на те, що деякі блоки працювали не на повну потужність протягом кількох днів після воєнних ударів 28 листопада, які вплинули на електричну інфраструктуру, яка є важливою для ядерної безпеки. Проте деякі зовнішні лінії електропередач, які станції використовують як для приймання, так і для передавання електроенергії, залишаються відключеними", – йдеться в заяві МАГАТЕ.

Гроссі зазначив, що оператори продемонстрували значну стійкість, щоб ці АЕС могли підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після минулотижневого скорочення виробництва. Водночас гендиректор МАГАТЕ додав, що "крихка ситуація з електромережею залишається джерелом глибокої стурбованості, і ми продовжуватимемо уважно стежити за відповідними подіями, включно з подальшими візитами експертів на електричні підстанції, від яких залежать атомні електростанції".

Гроссі вкотре закликав до максимальної стриманості, "щоб жодних дій, що впливають на зовнішнє електропостачання та ядерну безпеку, не вживалося".

До слова, в організації Greenpeace заявили, що російські удари дронами 17 листопада були спрямовані по електричних підстанціях, "важливих для роботи українських атомних станцій". Попереджалося про ймовірність того, що реактори можуть втратити потужність і стати небезпечними.

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