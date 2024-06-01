"Що за ху**я? У мене сім'я, а я кудись поїхав": полонений окупант розповів 3-й штурмовій, як потрапив на війну

Бійці Третьої штурмової бригади поспілкувалися з окупантом, який потрапив у полон. За його словами, росіянин зовсім не мав наміру йти на війну, а на фронті встиг пробути цілих два дні.

Про це йдеться у кадрах, оприлюднених Третьою штурмовою бригадою.

"Це штурмові будні в Тернах з GoPro-камери бійця Сафарі. Контрить ворожі окопи взвод "Фрост" 3-ї роти 2-го штурмового бату", – йдеться у повідомлені.

Бійці Третьої штурмової взяли коментар в чергового окупанта, який потрапив у полон

Замість свободи – на український фронт

Як зазначається, українські бійці впритул наблизилися до бліндажів з окупантами та розпочали бій на вибивання ворога. Після зачистки вони взяли коментар у полоненого солдата ворожої армії, який у РФ сидів у в'язниці. Він обурений тим, що його просто-таки змусили поїхати на війну.

"Я два дні тут. А призвали як? Ти, ти й ти – поїхали. І все. Куди? На війну. Як на війну?", – зауважив він.

Контракт, говорить він, підписати змусили. За словами окупанта, він – судимий.

"Приїжджають і просто забирають звідти (з в'язниці – ред.). Хто звільняється – тому повістку. Що це за х**ня? В мене сім'я, а я кудись поїхав", – обурений солдат армії РФ.

Раніше Третя окрема штурмова бригада взяла в полон заступника командира взводу, старшого сержанта 752-го полку Росії Івана Семенова і його товариша по службі. Під час розмови окупант сказав, що не знає, за що воюють росіяни.

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