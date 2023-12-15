Що зараз із депутатом, який підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: коментар поліції

Поліція розслідує інцидент за статтею про теракт. За це загрожує до 10 років ув'язнення.

Депутат, який 15 грудня підірвав гранати у Керецьківській сільраді на Закарпатті, перебуває у важкому стані. Медики проводять реанімаційні заходи.

Про це речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс повідомила у ефірі телеканалу "Київ".

Медики зараз надають допомогу постраждалим внаслідок підриву гранат, серед яких опинився і сам зловмисник.

"Сталася подія об 11:37. Надійшло повідомлення до поліції, що у будівлі сільської ради відбувалося засідання, під час якого один із депутатів кинув у залі гранату. Нам відомо про 26 потерпілих осіб, шестеро з яких перебувають у вкрай важкому стані. Окрім того, самому підривачу наразі надається медична допомога. Він теж у важкому стані", – розповіла речниця столичної поліції.

Вона додала, що медики проводять підривнику реанімаційні заходи.

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Гірдвіліс також зазначила, що цю подію слідчі кваліфікували за статтею 258 Кримінального кодексу України – це "терористичний акт". Покарання за такий злочин передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

"На місці інциденту продовжують працювати слідчо-оперативні групи та криміналісти. Це вся інформація на цю хвилину", – повідомила речниця правоохоронців.

Нагадаємо, 15 грудня під час засідання Керецьківської сільради на Закарпатті один із депутатів підірвав гранати всередині будівлі. Внаслідок інциденту постраждали 26 людей. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Жах! Депутат підірвав людей на сесії сільради!

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