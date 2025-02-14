Що зараз на місці удару по ЧАЕС: рятувальники розповіли про ситуацію

Надзвичайники виявили кілька осередків ушкодження, на місці яких виникли пожежі.

Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильної АЕС рятувальники виявили кілька місць пошкоджень і ліквідували усі загоряння.

Про це речниця Державної служби з надзвичайник ситуацій України Світлана Водолага розповіла у ефірі "24 каналу".

Наразі надзвичайники ліквідовують тління на місці атаки по ЧАЕС.

"Ситуація сталася після другої години ночі. Надійшла інформація про влучання і загоряння. Тож, звичайно, одразу були направлені рятувальні підрозділи. Було виявлено кілька осередків ушкодження, на місці яких виникли пожежі. Відбулася ліквідація усіх осередків загорянь, відкритого вогню немає. Наразі триває ліквідація саме тління одного із осередків і ситуація контрольована", – розповіла Водолага.

Радіаційний фон

Щодо радіаційного фону, то він зараз у межах норми, запевнила вона.

"Моніториться він у нас постійно. У нас функціонує автоматизована система радіаційного моніторингу і вони щосекунди моніторять ситуацію. Ця система була оновлена завдяки нашим партнерам. І інформація щосекунди надходить до нашого Гідромету, і також до МАГАТЕ. Тож навіть якби хтось захотів приховати показники, це би просто не вдалося", – пояснила речниця ДСНС.

Окрім цієї системи, надзвичайники роблять заміри рівня радіації вручну. Водолага наголосила, що наразі радіаційний фон і на майданчику, і в зоні відчуження перебуває у межах норми.

Щодо суттєвості ушкоджень і того, наскільки вони впливають на герметичність конструкції, то це вже визначатимуть спеціалісти. Речниця надзвичайників повідомила, що туди скеровані верхолази мобільно-рятувального центру, які приберуть усі конструкції, що можуть заважати подальшій роботі спеціалістів для визначення масштабів руйнувань.

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку ЧАЕС. Радіаційний фон не підвищувався.

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