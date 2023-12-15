Що заважає імпорту електроенергії в Україну: в "Укренерго" дали відповідь

Імпорту електроенергії в Україну заважають встановлені на ринку цінові обмеження та комерційний профіцит на енергоринку під час дефіциту потужностей.

Про це повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише “РБК-України”.

"У нас крім прайс-кепів є ще одна проблема, і вона дійсно пов'язана з функціонуванням ринку, що балансує. Ми спостерігали такі аномалії, або нетипові ситуації, коли в період досить гострого дефіциту потужності на ринку на добу наперед (РДН) був профіцит, тобто комерційний профіцит, тобто перевищення пропозиції на попит", - сказав Володимир Кудрицький.

Він також додав, що ціна на балансуючому ринку прив’язана до ціни на РДН. Водночас коли вартість електроенергії на РДН зменшується, ціна ресурсу знижується і на ринку, що балансує. Там його можна купити дешевше ринкових цін.

"У нас можуть бути ситуації, коли прайс-кепи навіть і дозволяють комерційний імпорт, але він не заходить просто тому, що ціна того ж ринку на добу наперед, вона нижча за прайс-кеп і нижча за європейську", - підкреслив голова "Укренерго".

На його думку, потрібно провести ретельний аналіз ситуації, щоб в подальшому знайти для неї запобіжники.

Нагадаємо, що в Україні станом на зараз не збираються запроваджувати графіки відключення світла.

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