"Що ж ти наробив": у Мережі з'явилося відео затримання дніпровського стрільця

"Що ж ти наробив": у Мережі з'явилося відео затримання дніпровського стрільця

Правоохронці показали, як затримали підозрюваного у розстрілі нацгвардійців.

У місті Підгородне Дніпропетровської області затримали 20-річного Артемія Рябчука, який вбив 5 та поранив 5 людей на території "Південмашу" у Дніпрі.

Відео виклали в Мережі.

На кадрах видно, як правоохоронці затримують нацгвардійця. Він сам здався і ліг на землю, а потім патрульні надягли на нього наручники.

"Особу затримано. Що ж ти наробив", - звернувся до хлопця правоохоронець.

У Мережі з'явилося відео затримання дніпровського стрільця

Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня, о 03:40 військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ. Після чого зі зброєю втік.

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