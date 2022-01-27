"Що ж ти наробив": у Мережі з'явилося відео затримання дніпровського стрільця

Правоохронці показали, як затримали підозрюваного у розстрілі нацгвардійців.
У місті Підгородне Дніпропетровської області затримали 20-річного Артемія Рябчука, який вбив 5 та поранив 5 людей на території "Південмашу" у Дніпрі.
Відео виклали в Мережі.
На кадрах видно, як правоохоронці затримують нацгвардійця. Він сам здався і ліг на землю, а потім патрульні надягли на нього наручники.
"Особу затримано. Що ж ти наробив", - звернувся до хлопця правоохоронець.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 січня, о 03:40 військовослужбовець Національної гвардії України, 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук, під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ. Після чого зі зброєю втік.
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