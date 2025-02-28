Що змінилося в правилах виїзду для перевізників гуманітарних та медичних вантажів: пояснення ДПСУ

Перетнути кордон можуть лише ті, хто має відповідні документи та підпадає під визначені категорії.

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, більше не виїжджатимуть за кордон через систему "Шлях". Міністерство інфраструктури та обласні військові адміністрації більше не вноситимуть їхні дані до системи й не ухвалюватимуть рішення про виїзд.

Про це повідомила ДПСУ.

Перетнути кордон можуть лише ті, хто має відповідні документи та підпадає під визначені категорії:

заброньовані на період мобілізації;

непридатні до служби за станом здоров’я;

багатодітні батьки;

чоловіки з дитиною до 18 років, якщо дружина служить або вони самостійно виховують дитину;

особи з інвалідністю;

водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автівкою.

"Просимо звернути увагу і враховувати під час планування перетину кордону", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, в Україні змінились правила перетину кордону для перевізників гуманітарних та медичних вантажів.

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