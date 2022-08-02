Що зміниться для українців у серпні: воєнний стан, прогноз курсу долара, цін на пальне інше

Що чекає на українців в серпні - імовірне подовження воєнного стану, чи буде подовжений карантин, антибіотики за електронним рецептом, прогноз курсу долара, цін на пальне, завершення Національного мультипредметного тестування інше - в матеріалі ТСН.ua

Воєнний стан, скоріш за все, буде подовжено

Воєнний стан та загальна мобілізація діє до 23 серпня 2022 року.

Воєнний стан передбачає можливість, зокрема, введення комендантської години та пропускного режиму, заборони проведення масових заходів, перевірки речей та документів, конфіскації майна для потреб оборони з компенсацією власникам, порушення права на таємницю листування та телефонних розмов тощо.

Імовірно Рада продовжить термін дії воєнного стану, прогнозований строк завершення війни, який озвучив міністр оборони України Олексій Резніков — кінець цього року.

Чи буде продовжений карантин через коронавірус

Як повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до 31 серпня подовжено дію надзвичайного стану у зв’язку з пандемією COVID-19. До цієї дати уряд має скасувати або продовжити карантин. У травні у зв’язку із російським вторгненням низку протиепідемічних норм в Україні було пом’якшено. Зокрема, скасоване застосування рівнів епідемічної небезпеки у різних регіонах України, було призупинене відсторонення від роботи працівників, які не зробили щеплення від коронавірусу, а масковий режим став рекомендованим. Також Була скасована вимога мати СOVID-сертифікат для користування послугами ресторанів, спортзалів, закладів культури, для різноманітних поїздок.

Антибіотики за електронним рецептом

Впровадження електронних рецептів на антибіотики через війну з Росією в Україні перенесли з квітня на серпень. Від 1 серпня в Україні почали виписувати електронні рецепти на антибіотики.

До кінця року у деяких аптеках препарати почнуть відпускати за наявності електронного рецепта, тобто перехід на електронні рецепти відбуватиметься поступово. Ті аптеки, які вже працюють з електронною системою охорони здоров’я, видаватимуть е-рецепти на антибіотики. Інші аптеки можуть виписувати як і раніше, паперові рецепти. Протягом перехідного періоду установи повинні підготуватися до переходу на видачу рецептів виключно за електронним рецептом. Поступово на всіх територіях України почне діяти винятково електронний рецепт.

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Для отримання рецепту необхідно звернутись до лікаря, не обов'язково сімейного. Технічна можливість виписування рецептів буде доступна медикам як державних установ, так і приватних, рецепт зможе призначити лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог тощо.

Заклад і лікарі повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо заклад, в який ви звернулися, поки що не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт. В лікарнях медичних закладах, які знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях лікар зможе виписати на антибіотики паперовий рецепт.

Купити антибіотик за рецептом можна буде протягом 30 днів з моменту його призначення

Завершення основної сесії Національного мультипредметного тестування та реєстрація для участі в спеціальній сесії

10 серпня 2022 року завершується основна сесія Національного мультипредметного тестування (НМТ), яка розпочалася ще 16 липня. У серпні також відбудеться додаткова сесія НМТ, реєстрація на яку завершилась 18 липня.

Для того, щоб взяти участь у додатковій сесії НМТ, необхідно

1−10 серпня — надати остаточну інформацію про бажання пройти НМТ у певному місці.

до 12 серпня отримати запрошення-перепустку з місцем розташування тимчасового екзаменаційного центру для проходження НМТ, датою та часом початку тестування.

16−20 серпня — взяти участь у додатковій сесії НМТ.

Вступники, що не змогли зареєструватися для участі у ЗНО (НМТ) в основний і додатковий періоди, отримають можливість зробити це під час спеціального періоду.

Для цього вступникам необхідно:

12 - 15 серпня сформувати реєстраційну картку на сайті УЦОЯО.

25 - 30 серпня вибрати населений пункт для складання НМТ на персональній сторінці.

05 - 07 вересня підтвердити на персональній сторінці намір взяти участь у тестуванні та вибрати населений пункт, що найбільш наближений до місця перебування в період проведення спеціальної сесії.

Інформація про результати основної сесії НМТ за шкалою 100−200 балів буде розміщена на Інформаційних сторінках учасників тестування:

основної сесії - до 12 серпня 2022 року,

додаткової сесії - до 21 серпня 2022 року,

спеціальної - до 19 вересня 2022 року.

Допомога для внутрішньо переміщених осіб

У серпні внутрішньо переміщені особи (ВПО) продовжать отримувати грошову допомогу від держави. Українцям зі статусом ВПО, що повернулися додому, виплати перестануть надходити.

На допомогу у розмірі 2 тисячі гривень (для осіб від 18 років), або 3 тисячі гривень (для осіб з інвалідністю та дітей) можуть розраховувати:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Що буде з доларом: прогноз експертів

На думку голови Ради Національного банку України Василя Фурмана, гривня має посилитися у найближчі кілька тижнів. Згідно з прогнозами, вона буде коливатися близько офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку - 36,6 гривні за долар. "Нацбанк не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни та тим більше зараз. Я можу тільки спиратись на думку дуже багатьох експертів, які навіть не працюють в НБУ", - пояснив він. Фурман підкреслив, що курс, який ми бачимо в обмінниках сьогодні - спекулятивний.

У серпні готівковий курс гривні може зміцнитися та розвернутися ближче до офіційного, який встановив Нацбанк, вважає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук. Статися це може у найближчі тижні. Наразі ажіотажний попит на валюту, переважно має психологічний складник, адже населення та бізнес із настороженістю сприйняли різке одноразове підвищення офіційного курсу долара.

Економічний експерт Тарас Козак вважає, що макроекономічно долар в Україні переоцінений. Експерт не радить зараз купувати валюту українцям, навпаки, "я б радив скористатися моментом і продавати валюту за цим курсом".

Прогноз експертів цін на пальне

Після того, як Національний банк України на 25% підняв офіційний курс гривні до долара, вартість дизеля на українських АЗС, на думку експертів може суттєво зрости. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозує що скраплений газ може стабілізуватися на ціні 30 грн за літр, дизпальне коштуватиме 60-63 гривні, бензин у межах 55-57 гривень.

На думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціна дизельного пального може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр. "Найімовірніше, українська влада спробує за рахунок девальвації гривні хоча б частково закрити дефіцит держбюджету-2022, а також допомогти експортерам. Але традиційно за все це заплатить населення, оскільки слідом за курсом валюти злетять і ціни на імпортні товари, зокрема, різке ослаблення гривні призведе до зростання цін на пальне".

Електронні накладні для бізнесу

Від серпня 2022 року запланований обов'язковий перехід на електронні товарно-транспортні накладні (ТТН) для загальної групи товарів (у випадку, якщо вантажоотримувачем є юрособа), у тестовому режимі вони почали працювати ще від 1 квітня 2021 року. За підрахунками Мінінфраструктури нововведення заощадить 90% часу та понад 500 мільйонів гривень на друкуванні та надсиланні ТТН. Щодо запуску е-ТТН для спеціальних груп товарів, зокрема спирту та алкогольних напоїв, нафтопродуктів, хліба, молока, то у планах він відбудеться не раніше 2023 року.

У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься під час повітряної тривоги

У Києві від 2 серпня 2022 року наземний громадський транспорт повинен зупинятися на час повітряної тривоги, пасажири повинні залишити салон та пройти до найближчого укриття, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. “Наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятиме рух у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху”.

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