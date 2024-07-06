Що зміниться для військовозобов'язаних від 17 липня – відповідь Міноборони

Міноборони закликає українських чоловіків не зволікати та оновити свої військово-облікові дані.

16 липня в Україні закінчується двомісячний термін, протягом якого військовозобов'язані чоловіки повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

Що зміниться для українців від 17 липня, в телемарафоні розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Ті, хто не виконали норму закону, ті можуть отримати відповідний адміністративний штраф. І ми знаємо, що суми стартують від 17 тисяч гривень. Тому закликаємо всіх за той час, який залишився, все таки оновити свої дані. Найпростіше це зробити наразі в застосунку "Резерв+", – сказав Лазуткін.

Раніше в Міноборони пояснили, чи потрібно йти до ТЦК, якщо оновив дані в застосунку "Резерв+".

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