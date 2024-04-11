Що зміниться після набуття чинності новим законом про мобілізацію: пояснення Міноборони

Спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін розповів, які норми закону стосуються усіх чоловіків призовного віку незалежно від їх придатності до військової служби.

У четвер, 11 квітня, Верховна рада України ухвалила новий закон про мобілізацію, який набуде чинності через місяць після того, як його підпише президент України Володимир Зеленський.

Які зміни відчують на собі українці після набуття чинності законом, пояснив спікер Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речник зазначив, що згідно з законом, усі українці віком від 25 до 60 років, незалежно від їх статусу військовозобов'язаного, повинні носити з собою військово-облікові документи. Право перевіряти ці документи матимуть:

представники ТЦК;

прикордонники;

поліцейські.

Лазуткін додав, що протягом 60 днів після набуття чинності новим законом, військовозобов'язані повинні оновити свої облікові дані в ТЦК.

"Окрім цього буде введено електронний кабінет і також там можна буде оновлювати дистанційно свої дані. Якщо ви одружилися, якщо у вас народилися діти, якщо ви змінили місце проживання, це можна буде завантажити завдяки цьому електронному кабінету. Реєстрація в ньому добровільна і не є обов'язковою", – пояснив спікер.

В умовах продовження війни, закінчення якої поки що неможливо передбачити, Лазуткін порадив українцям готуватися до мобілізації заздалегідь. За його словами для цього варто подбати про свою фізичну форму, пройти підготовку з тактичної медицини й ознайомитися з вакансіями, на які відкритий набір у межах програми рекрутингу.

Нагадаємо, у NYT написали про можливі наслідки зниження призовного віку до 25 років.Побоювання щодо знищення цілого покоління викликає те, що в Україні частка чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни.

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