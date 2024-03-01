Що зміниться від 1 березня: законопроєкт про мобілізацію, повістки на вулицях і відстрочка від служби

Від 1 березня жодних змін в Законі про мобілізацію та Законі про військовий обовʼязок і військову службу не буде. А це означає, що мобілізація буде проводитися за тими ж правилами.

Про це розповів адвокат Олег Лук'янчиков.

ТЦК і повістки

“Жодних змін на кінець лютого не було в плані дотримання прав громадян при мобілізації. Зеленський сказав, що військові не повинні знаходитися на вулиці, маючи на увазі, що ТЦК не повинні ходити по вулицям, затримувати людей, застосовувати силу тощо. Це сказав верховний головнокомандувач. Але важливо, що головнокомандувач сказав, але нічого не змінилося. ТЦК як ходили вулицями, як роздавали повістки, так і продовжують це робити. В мене тут виникає питання: що відбувається, якщо не виконується усне розпорядження верховного головнокомандувача”, — зазначив адвокат.

Відстрочка для тих, хто доглядає за батьками

Також він прокоментував оформлення відстрочки за абзацом 10 ст. 23 Закону України про мобілізацію: “Цей абзац передбачає відстрочку для тих, хто доглядає за батьками. Ми дуже багато відстрочок отримали на основі того, що у людини було два документи — висновок ЛКК про те, що один з батьків потребує догляду, свідоцтво про народження військовозобовʼязаного, як підтвердження того, що це його батько чи матір, паспорт, код батька/матері, і ти міг отримати відстрочку”.

Лукʼянчиков додав: “Бувало, що починали казати, що в тебе немає документів, які підтверджують, що ти доглядаєш. Але в цілому відстрочку частіше давали, ніж не давали”.

“За останні два-три тижні ми отримали купу відмов. До мене звертаються люди і я від їхнього імені пишу ці заяви на відстрочку, формую пакет документів, відправляю адвокатський запит і мені у відповідь на адвокатські запити приходять наступні слова: не підтверджено, що ви здійснюєте догляд. Ця відповідь приходить з різних областей України”, — сказав адвокат.

За його словами, для того, щоб підтвердити це, просять надати акт обстеження житлових умов: “Це той акт, який складається, коли людина звертається в управління соцзахисту з метою отримати компенсацію. Видача цього акту людині не передбачається. Для мене це означає, що скоріш за все, прийшла якась рознарядка не давати відстрочку просто за наявності висновку ЛКК про те, що один з батьків потребує догляду”.

Хоча коли ми виїжджаємо з України, правила перетину — в цьому випадку кажуть, що ти маєш надати висновок ЛКК і свідоцтво про народження. Але це ми говоримо про виїзд з батьками”, — додав адвокат.

“Складається цікава ситуація, що відстрочку ти отримати не можеш, а виїхати на цій основі з цими документами можеш. Тому я підозрюю, що при виїзді з батьками, які потребують догляду, тепер будуть вимагати ще й акт. Але це моє припущення, яке грунтується на відповідях, які ми отримуємо з ТЦК”, — наголосив він.

Головні зміни в мобілізації

Лукʼянчиков назвав головне, що може змінитися в правилах мобілізації з 2024 року — це ухвалення законопроєкту 10449 і 10379: “Один встановлює правила, інший — відповідальність”.

“Щодо законопроєкту 10449 подано більше 4 тисяч правок. Зараз комітет опрацьовує це. Ми вимушені констатувати, що вони не пішли по скороченому шляху, тобто дотримуються повні терміни. Голосування може бути через 10 днів після надання тексту законопроєкту до другого читання депутатам. Голосування може відбутися не раніше 10 березня, навіть 11. Поки комітет навіть не обіцяє найближчими днями дати текст законопроєкту до другого читання. Поки вони опрацьовують, йдуть дискусії”, — зауважив адвокат.

“Комітет не підтримує ідею узаконення додаткових обмежень на виїзд чоловікам з України, не підтримує електронні повістки, електронний кабінет як обовʼязок людини. У нас є надія, що ці моменти, а також блокування рахунків, не будуть у фінальній версії законопроєкту”, — додав він.

Тому головним фактором мобілізації в березні буде ухвалення або неухвалення цього законопроєкту, резюмував Лукʼянчиков.

Нагадаємо, від 1 березня для того, щоб чоловіку виїхати за кордон, потрібні ті самі підстави і документи, що й до грудня 2023 року. Відстрочка для виїзду не потрібна.

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