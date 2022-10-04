Що змінює подання Києвом заявки на прискорений вступ до НАТО: пояснення від посла України при Альянсі

Подання Україною заявки на прискорений вступ до НАТО означає, що тепер дискусія про це "набула формалізованого характеру".

У п'ятницю, 30 вересня, Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною заявкою. Це означає, що тепер "м'яч - на боці НАТО".

Про це розповіла на брифінгу у Львові очільниця місії України при Північноатлантичному альянсі Наталія Галібаренко.

"Після того, як заявку було офіційно передано, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. Те, що мене тішить у моїй роботі - що тепер дискусія про наше майбутнє членство набула формалізованого характеру. Раніше це були якісь неофіційні обговорення, які ми вели десь у кулуарах, тому що офіційно не порушувалося питання. Тепер це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях", - сказала вона.

Вона зауважила, що перше обговорення щодо вступу України до НАТО відбудеться на рівні послів при Альянсі, а наступне - вже в межах засідання міністрів оборони, яке відбудеться 12-13 жовтня. там буде буде присутній глава українського Міноборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, експерт Олександр Калініченко розповів, якою буде відповідь Москви на вступ України до Альянсу.

Додамо, як повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, через 48 годин після підписання Україною завки про прискорений вступ до НАТО, членство держави в Альянсі підтримали 10 країн-членів блоку.

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