Що знайшли під час масових обшуків у топпосадовців: фото і відео з місця подій

У Мережу потрапили фото і відео резонансних обшуків, які провели 1 лютого співробітники Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Бюро економічної безпеки. З'явились кадри слідчих дій у бізнесмена Ігоря Коломойського, в.о. начальника київської податкової Оксани Датій та одного з високопосадовців Міноборони. Зокрема, правоохоронці показали вилучені при обшуках речі.

ТСН.ua зібрав фото і відео з місць подій.

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки прийшли додому до бізнесмена Ігоря Коломойського.

В СБУ причиною візиту назвали розслідування схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Як повідомляє LB.ua з посиланянм на джерела в правоохоронних органах, під час обшуків у бізнесмена правоохоронці нічого не вилучили і не виявили. Під час слідчих дій у прилеглих будинках та на території також нічого не виявили.

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Обшуки в Коломойського / Фото з відкритих джерел

Обшуки відбулися у в. о. начальника Головного управління Державної податкової служби у м. Києві Оксани Датій. Працівники Державного бюро розслідувань викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках.

ДБР провело обшуки за місцем проживання та роботи фігурантки. Під час слідчих дій було знайдено 158 тис. доларів, 530 тис. грн та 2,2 тис. євро, елітні годинники, автомобілі та інше.

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

Фото: Державне бюро розслідувань

В Оксани Датій також знайшли списки бажань, датовані 2018 та 2021 роками. У списку бажань 2018 року жінка написала про підвищення, соболину шубу, поїздку до Лондона та подарунок від чоловіка на день народження – годинник Breguet.

А вже 2021 року жінка мріяла про посаду в.о. голови податкової служби Києва, відпочинок на Мальдівах та мільйон доларів.

СБУ викрила ексначальника департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

За матеріалами слідства, цей посадовець закупив для ЗСУ майже 3 тис. бронежилетів на понад 100 млн грн. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, ці вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

Посадовцеві оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

СБУ не називає прізвище чиновника, але, за даними ЗМІ, йдеться про ексдиректора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького.

Фото: Служба безпеки України

Крім того, видання "Українська правда" оприлюднило отримане від джерел у правоохоронних органах відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка.

Повідомляється, що Миронюк є фігурантом розслідування про шахрайство на держзакупівлях. Під час слідчих дій у нього в дивані знайшли майже мільйон доларів. Водночас, видання зазначає, що цей обшук проводився ще в серпні.

Відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка | Українська правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

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