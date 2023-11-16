Що зробив український телеком, щоб ми могли додзвонитися і вийти в Інтернет, якщо відключать світло

Україна майже завершила підготовку до можливих відключень електропостачання у разі завдання ударів із боку російської армії по об’єктах критичної інфраструктури.

Під час останнього засідання міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що військові РФ збираються обстрілювати українські енергетичні об’єкти. Утім, профільний урядовець згодом додав, що українські енергетики готуються максимально швидко відновлювати систему, аби блекаути були короткочасними.

Не виключає ударів і головний розвідник Кирило Буданов. Голова ГУР Міноборони впевнений, що в РФ є достатньо сил та засобів для ракетних ударів по Україні. Задля цього зменшили інтенсивність останніх обстрілів та відновили запаси боєголовок. Запас ракет «не дуже значний, але достатній».

Український бізнес також готувався до блекаутів, зробивши висновки з торішніх обстрілів і масових пошкоджень інфраструктури. Зокрема, на залізничних вокзалах відкривають усім відомі «пункти незламності», а на великі підприємства завезли електрогенератори та інші засоби резервного живлення.

Особливе місце займає можливість зв’язатися з рідними та близькими. Пригадаймо наші переживання, коли ми не можемо додзвонитися або написати через месенджери. У «Київстарі» поділилися тим, як підготувалися до зими. Зокрема, встановили на базових станціях акумулятори подовженої дії. В це інвестували майже 1 000 000 000 грн (близько 700 млн грн скерували в джерела енергії для мережі мобільного зв’язку, та понад 300 млн грн – у мережу «Домашнього Інтернету»).

У «Київстарі» редакції сайту ТСН.ua повідомили, які роботи провели:

встановили на базових станціях 95,5 тисячі нових акумуляторів. Вони забезпечать роботу телеком-обладнання 4-6 годин без використання мереж електроживлення. Але до кінця року буде встановлено ще 15 тисяч, тобто загалом матимемо - більше 110 тисяч. Збільшили кількість стаціонарних та мобільних дизель-генераторів. Якщо на початку війни було 700 таких генераторів, то зараз - 2200. Вони допоможуть забезпечити автономність впродовж 72 годин. Протягом двох місяців буде встановлено 50 тисяч блоків безперебійного живлення. Завдяки цьому до 70% мережі «Домашнього Інтернету» до кінця 2023 року буде забезпечено резервним живленням.

Проте, передбачити якою буде інтенсивність обстрілів та їхні наслідки для енергетичної системи, на жаль, неможливо. І що більшими будуть пошкодження, то сильнішим буде навантаження на мережу. А отже і якість зв’язку може страждати.

Аби потужності базових станцій мобільних операторів вистачало для максимальної кількості користувачів, мережу не варто перевантажувати. Ось кілька рекомендацій для того, аби трафіку вистачило на всіх:

- під час перебоїв електропостачання намагайтесь менше переглядати відео онлайн. Краще завантажте контент заздалегідь;

- відкладіть завантаження «важких» файлів;

- відключіть автоматичне завантаження відео, фото, gif та інших мультимедійних файлів у налаштуваннях додатків;

- заздалегідь завантажте полегшені версії додатків: Facebook Lite, Messenger Lite, Google Go, Google Maps Go. Вони працюють навіть за мінімального сигналу;

- увімкніть функцію офлайн-роботи на Google Maps та, за необхідності, заздалегідь завантажте потрібні карти за наявності мережі.

Якщо ж зв'язок все ж таки зник, оператор розповів про ще кілька механізмів, які можуть допомоги.

- Пам’ятаємо про внутрішній роумінг. За умови, якщо базова станція одного оператора знеструмлена чи перевантажена, можна підключитись до базової станції іншого оператора.

- Для того, щоб скористатися «Внутрішнім роумінгом», треба в налаштуваннях телефона вимкнути автоматичний вибір мережі та перемкнутися на мережу доступного в цей момент оператора.

- Увімкніть та вимкніть режим «у польоті». У великих населених пунктах кількість мобільних пристроїв на одну базову станцію може перевищувати її пропускну спроможність, особливо в періоди відключень електропостачання. Також така ситуація може бути через те, що до найближчої базової станції в цей момент підключились багато абонентів інших операторів в рамках “Внутрішнього роумінгу”.

- Знайдіть місце, де немає завад для радіосигналу – як от бетонних перекриттів. Стіни будівель можуть створювати перепони, коли слабшає сигнал через перебої з електропостачанням. До того ж за відключень електроенергії суттєво зростає навантаження на базові станції, які працюють. Іноді виходом в такій ситуації може бути просто вийти надвір чи на балкон, щоб «упіймати» радіосигнал.

- Заздалегідь оновіть свою фізичну SIM-картку, Якщо у абонента 3G SIM, вона буде гірше ловити сигнал, ніж сучасна USIM. Замінити SIM-карту можна безкоштовно у будь-якому магазині "Київстар".