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Щоб був добрішим і щасливішим: у Одесі суддя зобов'язав обвинуваченого у бійці почитати роман "Полліана"

Щоб був добрішим і щасливішим: у Одесі суддя зобов'язав обвинуваченого у бійці почитати роман "Полліана"

Вироком суду рекомендовано 35-річному обвинуваченому приділити увагу власному інтелектуальному розвитку у напрямку доброзичливих стосунків до інших.

У Малиновському районному суді Одеси суддя Олександр Гарський продовжує виховувати тих, хто порушив закон, книгами. Цього разу він оштрафував за бійку 35-річного чоловіка і покарав його книгою американської письменниці Елеонор Портер "Полліана".

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Про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що у червні минулого року дружина обвинуваченого поконфліктувала з незнайомими чоловіками на вулиці. Після цього вона зателефонувала своєму чоловікові. Той примчав на місце події і почав лупцювати одного з чоловіків, не з'ясувавши, що саме сталося.

Судом дії чоловіка кваліфіковано за частиною 1 статтею 125 КК України, за кваліфікуючими ознаками: умисне легке тілесне ушкодження.

У нарадчій кімнаті, судом надано оцінку діям чоловіка, його суд визнав схильним до скоєння правопорушень.

Судом встановлено, що 35-річний обвинувачений має вищу педагогічну освіту за спеціальністю фізичне виховання, працює директором ТОВ, створив свою сім’ю, має двох малолітніх дітей 9 та 6 років, раніше не притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності. На суді він заявив, що деяким людям можливо пояснити свою позицію лише за допомогою такої сили.

Тим не менш суд оцінив дії чоловіка, оскільки той, знаючи свої фізичні переваги над опонентом, вдарий його долонею, а не застосовував кулаки.

"Суддя у своєму вироку зазначив, що не може залишити поза увагою дії обвинуваченого, які стали наслідком певної невихованості та нехтування загально прийнятими правилами поведінки. На жаль суд не має влади під час призначені покарань, які б позитивно впливали на свідомість людини. У даному випадку мова іде про покарання які за своїм змістом більше схожі не на кару, а на виховання (перевиховання) особистості", - йдеться у повідомленні суду.

Чоловіка визнано винним у скоєні кримінального правопорушення та призначено йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 50 (п’ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, а також суд визнав необхідним рекомендувати обвинуваченому приділити увагу власному інтелектуальному розвитку у напрямку доброзичливого ставлення до іншої людини.

"Суд вважає за необхідне рекомендувати обвинуваченому прочитати роман американської письменниці Елеонор Портер "Полліана", який хоча і є дитячим, але за змістом настільки духовно великий, що здатен навчити усіх дорослих радіти дрібницям, бути добрішим і щасливішим незалежно від складних життєвих обставин", - йдеться в публікації на сайті суду.

Нагадаємо, що Малиновський районний суд Одеси зобов'язав злодія вивчити вірш Івана Франка "Строфи" та прочитати трилогію Льва Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність".

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