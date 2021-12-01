Щоб діти стріляли: у Кривому Розі батьки придбали для школи пістолет Макарова

Щоб діти стріляли: у Кривому Розі батьки придбали для школи пістолет Макарова

Батьки вирішили виділити кошти на придбання зброї, щоб діти навчилися стріляти.

У Кривому Розі батьки придбали для школи пістолет Макарова, щоб їхні діти навчилися стріляти.

Про це повідомляється на сторінці Покровського ліцею Криворізької міськради.

"Підтримка батьківської громади нашого ліцею продовжується. З метою якісного проведення занять з предмету "Захист України"та практичного відточення юнаками та дівчатами майстерності зі стрільби, з урахуванням побажань ліцеїстів, чергове придбання пневматичної зброї, а саме, пістолета "Макаров".

Придбаний пістолет пневматичний газобалонний.

Нагадаємо, що у полтавському СІЗО померла 20-річна дівчина, яка отримала 15 років за вбивство інструктора в тирі. Вероніка Моторіна перебувала у СІЗО, а не в’язниці, бо вирок ще не набув законної сили і тривала апеляція.

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