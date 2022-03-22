Щоб добудувати другий екземпляр літака "Мрія", необхідно близько 1 мільярда доларів

Щоб добудувати другий екземпляр літака "Мрія", необхідно близько 1 мільярда доларів

Російські окупанти спалили найбільший у світі літак "Мрія".

Державне підприємство "Антонов" повідомило, що для того, аби добудувати другий екземпляр літака "Мрія", необхідно близько 1 мільярд доларів.

Наприкінці лютого російські окупанти в аеропорту Гостомель під час бомбардування спалили найбільший у світі літак "Мрія".

"Були зроблені підрахунки. Десь від 700 мільйонів доларів до 1 мільярда необхідно буде, щоб добудувати ту "Мрію", - повідомила речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі телеканалу "Рада".

Нагадаємо, в Укроборонпромі підтвердили знищення найбільшого у світі літака.

24 лютого російські окупанти обстріляли летовище держпідприємства "Антонов" з вертольотів.

Читайте також: