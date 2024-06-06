Щоб головки часнику та цибулі були великими, ось чим найкраще підживити їх у червні

Чим підживити часник та цибулю у червні - яке добриво використати

Червень є важливим місяцем у розвитку цибулі та часнику — в цей час активно ростуть пір'я, а під землею починають формуватися цибулини.

Своєчасне внесення потрібних добрив у цей період сприяє збільшенню цибулин, підвищує їх якість.

У червні озимому часнику та ріпчастій цибулі необхідні фосфор і калій. Фосфор і калій прискорюють дозрівання цибулин, сприяють підвищенню врожайності.

Щоб виростити часник великого розміру у червні потрібно підгодувати його наступним чином:

Можна взяти по пів ложки суперфосфату та хлористого калію, розмішати їх та посипати ряди з часником.

Можна полити розчином добрива, для цього чайну ложку монофосфату калію розчинити у 10 літрах води. За допомогою пульверизатора обробити часник цим розчином обов'язкового увечері.

Чим підгодувати часник та цибулю у червні

Так само як і часник, у середині червня цибулю також можна підгодувати суперфосфатом і хлористим калієм. Краще використовувати водний розчин добрив. На початку червня цибулю можна підгодувати азотом. Підійдуть сечовина, сульфат амонію. На відро води знадобиться ложка добрива.

Щоб підживити цибулю калієм, можна використати деревний попіл, який містить цей елемент у великій кількості.

Одну літрову банку попелу розчинити у 10 літрах води та поливати цим розчином цибулю і часник. Таке підживлення неодмінно надасть сил для росту, головки часнику та цибулі виростуть великого розміру.

Замість настою із попелу можна застосовувати сірчанокислий калій, для цього 25 грамів добрива розчинити у 10 л води та полити рослини.

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