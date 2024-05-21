Щоб качани зав'язалися вже в червні: народні рецепти для підживлення капусти

На сортах капусти пізнього терміну визрівання качани повинні почати формуватися до 21 червня. Якщо ж на рослині відросло 7-9 листочків, але вони не прагнуть утворювати голівку, варто з'ясувати в чому причина і чим підживити капусту?

Чому не зав'язується капуста

Існує три основні причини відсутності зав'язі на капусті:

використання неякісного матеріалу;

неправильний догляд;

несприятливі погодні умови.

Наприклад, якщо неправильно підібрати місце для висаджування культури (нестача вологи та сонячного світла), качани формуватися не будуть. За небажаного сусідства капуста також може не зав'язуватися. Фахівці стверджують, що її неварто висаджувати поряд із високорослими рослинами, типу соняшників чи кукурудзи, які будуть затіняти грядки та витягувати з ґрунту всі корисні речовини своєю потужною кореневою системою.

Часто качани не можуть сформуватися через сильне загущення висаджувань. Часто городники намагаються максимально використати ділянку, порушуючи схему висаджування. Тому капусті просто не вистачає місця, щоб зав'язатися. В цьому разі грядку потрібно прорідити.

Неправильне внесення добрив — ще одна причина, чому качани можуть не формуватися. Розсаду обов'язково підживлюють розчином мінеральних добрив під час підгортання. Розкидати гранули на землю не можна — це призведе до появи опіків.

Не забувайте забезпечувати капусті достатнє поливання в спекотні дні. Листя має велику площу випаровування, тому рослину радять регулярно поливати. А ось у фазі активного росту качана поливання припиняють, щоб капуста не розтріскувалася.

За нестачі мікроелементів ця культура також кидає всю свою міць на нарощування листової маси і не формує голівку. Тому капусту потрібно правильно підживлювати.

Чим підгодовувати розсаду капусти

Яке добриво використовувати для підживлення розсади капусти? Після висаджування рослини у відкритий ґрунт дайте їй кілька тижнів, щоб вона прижилася. Можна притінити ніжні листочки, тоді процес адаптації пройде відносно легко. Для цього використовують свіжоскошену траву. Також у цей період важливе регулярне поливання.

Після адаптації капуста потребує азотних добрив для нарощування листової маси. Найкраще використовувати сечовину або нітроамофоску. Для цього візьміть столову ложку з гіркою речовини, розчиніть у невеликій кількості води, а тоді розведіть у 10 літрах рідини. Виливають добриво під корінь під час підгортання. В червні додатково проводять також позакореневе підживлення таким же складом.

Чим підживити капусту для зав'язування качанів: народні засоби

Народні засоби нешкідливі і досить ефективні, але потрібно знати, які саме можна використовувати для зав'язування качанів:

Йод — допомагає посилити міжклітинні обмінні процеси, тому овоч швидше зростає. Для цього у відрі води (10 літрів) розведіть 40 крапель настоянки йоду (5%) та полийте цим капусту. Літр живильного розчину під одну рослину. Борна кислота — прискорює активне зростання, сприяючи зав'язуванню голівок. Розведіть у невеликій кількості води 2 г борної кислоти до повного розчинення, додайте 10 літрів води. Обприскувати капусту слід уранці або в похмуру погоду, щоб не було опіків. Дріжджі — потрібні для прискорення формування рослини. Візьміть 100 г дріжджів і розітріть з 50 г цукру. Додайте 0,5 літрів води, залишіть на три години. Потім долийте ще 10 літрів води і добре перемішайте. Літрову банку розчину розведіть у відрі води і поливайте капусту. Результати з'являться через тиждень. Курячий послід — літрову банку посліду потрібно залити відром води і поставити в тепле місце для бродіння. До підживлення можна ставати через 5-6 днів. Добре перемішайте розчин, візьміть літрову банку і розведіть у 10 літрах води.

За літо грядки з капустою потрібно підгодувати народними засобами для зав'язування 2-3 рази. Можна чергувати мінеральні добрива з органікою. Перше підживлення органікою слід проводити не раніше, ніж через 15 днів після внесення сечовини.

Читайте також: