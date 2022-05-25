Щоб не базікали зайвого: поранених окупантів відправляють на лікування подалі від місць постійної дислокації

Російське командування намагається "закрити рота" військовослужбовцям РФ, які встигли повоювати в Україні, а щоб не продовжувати - підстрелили самі себе.
Їх відправляють на лікування подалі від місця їхнього проживання.
Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.
"На території України частішають випадки самоушкоджень серед солдатів ЗС РФ з метою відправлення на лікування додому. Командування військових частин намагається підняти моральний дух солдатів і зупинити цю тенденцію, однак, розмови про "неонацистів" і необхідність "захистити країну від Заходу", що настає, перестають працювати. У зв'язку з цим було ухвалено рішення припинити відправлення військовослужбовців на лікування до районів пунктів постійної дислокації", - інформує журналіст.
За його інформацією, це рішення так само не зупинило військовослужбовців від завдання самоушкоджень, адже в будь-якій точці РФ їм набагато краще, ніж в Україні.
Нагадаємо, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.
Читайте також:
- Не тільки пральні машини і собачі будки: окупанти тягнуть з України в Росію зброю "для особистих цілей"
- В РФ рота солдат на чолі з командиром відмовилася їхати до України - Цимбалюк
- Більшість без рук і ніг: до Калінінградської області з України звозять загиблих та поранених окупантів
- "Поранений солдат найімовірніше буде мертвим": в окупантів РФ проблеми з медиками на передовій
- Росія стягує до України війська з Сирії: десантники завзяття командирів не підтримують і пишуть рапорти на звільнення
- "Наших стільки вбитих, що я з рахунку збився": військові найманці з Кавказу відмовляються воювати в Україні