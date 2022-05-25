Щоб не базікали зайвого: поранених окупантів відправляють на лікування подалі від місць постійної дислокації

Щоб не базікали зайвого: поранених окупантів відправляють на лікування подалі від місць постійної дислокації

Російське командування намагається "закрити рота" військовослужбовцям РФ, які встигли повоювати в Україні, а щоб не продовжувати - підстрелили самі себе.

Їх відправляють на лікування подалі від місця їхнього проживання.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

"На території України частішають випадки самоушкоджень серед солдатів ЗС РФ з метою відправлення на лікування додому. Командування військових частин намагається підняти моральний дух солдатів і зупинити цю тенденцію, однак, розмови про "неонацистів" і необхідність "захистити країну від Заходу", що настає, перестають працювати. У зв'язку з цим було ухвалено рішення припинити відправлення військовослужбовців на лікування до районів пунктів постійної дислокації", - інформує журналіст.

За його інформацією, це рішення так само не зупинило військовослужбовців від завдання самоушкоджень, адже в будь-якій точці РФ їм набагато краще, ніж в Україні.

Нагадаємо, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

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