Щоб не було пожежі: як правильно користуватися обігрівачем, пічкою та буржуйкою

Вже декілька місяців влада попереджає, що на українців чекає важка зима і потрібно буде використовувати для опалення будинків і квартир додаткові методи. Наприклад, обігрівачі, буржуйки та пічки (в кого вони встановлені). Однак не варто забувати і про правила безпечного поводження з ними, щоб не спровокувати пожежу.

Правила безпеки користування різноманітними опалювальними пристроями розповіли в Міністерстві інтеграції.

Що потрібно пам'ятати, якщо користуєтесь обігрівачами

Якщо ви вирішили додатково обігріти житло обігрівачем, не варто під'єднувати його до саморобного подовжувача не заводського виробництва.

Також не забувайте контролювати, щоб на поверхню приладів з відкритим нагрівальним елементом не потрапляв папір, тканина, пил та інші легкозаймисті речовини. Тож не намагайтеся сушити на обігрівачі свої речі, навіть якщо ви залишаєте їх там на нетривалий час.

Перед увімкненням приладу в електромережу не забудьте переконатися, що вона витримає таке навантаження. Часто нагрівальні елементи бувають потужними.

Також варто встановлювати обігрівачі подалі від легкозаймистих речей, наприклад, меблів з обивкою із тканини.

Правила користування буржуйкою

Якщо ви вирішили встановити в будинку буржуйку, потрібно пам'ятати, що робити це поряд з легкозаймистими речовинами також не можна (меблі, штори). А її трубу не виводьте у вентиляційний канал - це заборонено. Потрібно зробити спеціальний отвір у вікні або стіні.

У буржуйку не рекомендується завантажувати понад 3 кг палива одночасно. Також не залишайте її без нагляду на довгий період часу.

Встановлювати буржуйку краще на тонкий металевий лист. Під нього не забудьте підкласти термоізоляційний матеріал. Дверцята опалювального приладу повинні завжди бути щільно зачиненими. А після використання буржуйки не забувайте відразу прибирати попіл.

Як правильно користуватися пічкою

Звичайно, біля пічки також не варто зберігати або сушити легкозаймисті речі (одяг, меблі, штори тощо).

Якщо ви давно не користувалися пічкою, перед запалюванням полум'я обов'язково огляньте її поверхню на наявність тріщин. Їх бути не повинно.

Запаліть сірник або клаптик паперу і піднесіть всередину пічки. Так ви зможете переконатися, що димохід не забитий і продукти згорання будуть виходити через нього.

Під пічку краще покласти металевий лист, щоб жаринки не могли зайнятися, якщо потраплять на підлогу. Також не забувайте добре провітрювати приміщення, в якому встановлена пічка.