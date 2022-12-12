Щоб не було серцевого нападу: коли не працюють ліфти, як безпечно підійматися та спускатись сходами

Як правильно підійматися та спускатися сходами в багатоповерхівках під час тривалих відключень світла, читайте в ТСН.ua
Під час відключень світла, коли не працюють ліфти, а якщо і працюють, ними небезпечно користуватися, можна застрягти, мешканці висоток змушені підійматися та спускатись сходами. Для людей похилого віку, це ціле випробування. Навіть молодь після підйому на 20-й поверх відчуває втому, а то й задишку.
Поради, як зменшити навантаження у такому разі, надали кардіологи Інституту серця МОЗ України.
Як підійматися сходами на верхні поверхи, щоб не нашкодити серцю та здоров’ю:
- Не намагайтесь одразу швидко та з поривами подолати сходи - фізичне навантаження повинно бути поступовим від слабкого до середнього.
- Починайте підійматися в повільному ритмі, якщо можете, то в середньому. Робіть зупинки через п'ять хвилин на одну дві хвилини. За цей період серце встигає відновити ритм.
- Дотримуйтесь свого ритму, не змінюйте його. Підіймайтеся в одному, максимально спокійному ритмі, який найбільш комфортний для вас
- Коли спускаєтесь сходами, бережіть коліна. Не перевантажуйте їх, адже навіть незначна травма може значно ускладнити й підйнімання та спуски надалі.
- Спускайтесь обережно, повільно та без стрибків. Не поспішайте, будьте уважні.
- Намагайтесь ставати на повну стопу та розподіляйте навантаження на обидві ноги.
Ці прості поради допоможуть вберегти здоров'я, натренувати серце, а молоді - підкачати ноги та сідниці.
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