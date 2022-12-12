Щоб не було серцевого нападу: коли не працюють ліфти, як безпечно підійматися та спускатись сходами

Як правильно підійматися та спускатися сходами в багатоповерхівках під час тривалих відключень світла, читайте в ТСН.ua

Під час відключень світла, коли не працюють ліфти, а якщо і працюють, ними небезпечно користуватися, можна застрягти, мешканці висоток змушені підійматися та спускатись сходами. Для людей похилого віку, це ціле випробування. Навіть молодь після підйому на 20-й поверх відчуває втому, а то й задишку.

Поради, як зменшити навантаження у такому разі, надали кардіологи Інституту серця МОЗ України.

Як підійматися сходами на верхні поверхи, щоб не нашкодити серцю та здоров’ю:

Не намагайтесь одразу швидко та з поривами подолати сходи - фізичне навантаження повинно бути поступовим від слабкого до середнього.

Починайте підійматися в повільному ритмі, якщо можете, то в середньому. Робіть зупинки через п'ять хвилин на одну дві хвилини. За цей період серце встигає відновити ритм.

Дотримуйтесь свого ритму, не змінюйте його. Підіймайтеся в одному, максимально спокійному ритмі, який найбільш комфортний для вас

Коли спускаєтесь сходами, бережіть коліна. Не перевантажуйте їх, адже навіть незначна травма може значно ускладнити й підйнімання та спуски надалі.

Спускайтесь обережно, повільно та без стрибків. Не поспішайте, будьте уважні.

Намагайтесь ставати на повну стопу та розподіляйте навантаження на обидві ноги.

Ці прості поради допоможуть вберегти здоров'я, натренувати серце, а молоді - підкачати ноги та сідниці.

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