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Щоб не було серцевого нападу: коли не працюють ліфти, як безпечно підійматися та спускатись сходами

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Щоб не було серцевого нападу: коли не працюють ліфти, як безпечно підійматися та спускатись сходами

Як підніматися сходами

Як правильно підійматися та спускатися сходами в багатоповерхівках під час тривалих відключень світла, читайте в ТСН.ua

Під час відключень світла, коли не працюють ліфти, а якщо і працюють, ними небезпечно користуватися, можна застрягти, мешканці висоток змушені підійматися та спускатись сходами. Для людей похилого віку, це ціле випробування. Навіть молодь після підйому на 20-й  поверх відчуває втому, а то й задишку.

Поради, як зменшити навантаження у такому разі, надали кардіологи Інституту серця МОЗ України.

Як підійматися сходами на верхні поверхи, щоб не нашкодити  серцю та здоров’ю:

  • Не намагайтесь одразу швидко та з поривами подолати сходи - фізичне навантаження повинно бути поступовим  від слабкого до середнього. 
  • Починайте підійматися в повільному ритмі, якщо можете, то в середньому. Робіть зупинки через п'ять хвилин на одну дві хвилини. За цей період серце встигає відновити ритм.
  • Дотримуйтесь свого ритму, не змінюйте його. Підіймайтеся в одному, максимально спокійному ритмі, який найбільш комфортний для вас
  • Коли спускаєтесь сходами, бережіть коліна. Не перевантажуйте їх, адже навіть незначна травма може значно ускладнити й підйнімання та спуски надалі.
  • Спускайтесь обережно, повільно та без стрибків. Не поспішайте, будьте уважні.
  • Намагайтесь ставати на повну стопу та розподіляйте навантаження на обидві ноги.

Ці прості поради допоможуть вберегти здоров'я, натренувати серце, а молоді -  підкачати ноги та сідниці.

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Дата публікації
Перегляди
604
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