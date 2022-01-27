"Щоб не доповіла, пальнув по ній": 20-річний Артемій Рябчук детально розповів, як убивав товаришів по службі (відео 18+)

Все сталося, коли він перебував у тривожній групі зі зброєю.

Зарядив автомат і вистрілив по двох, що були в кімнаті. 20-річний Артемій Рябчук розповів подробиці фатальної ночі, коли він зі зброї розстріляв товаришів по службі.

Відео допиту з'явилося у соціальних мережах.

За словами підозрюваного, все сталося, коли він перебував у тривожній групі зі зброєю. З собою у нього були кілька магазинів із патронами. Солдат зарядив автомат і здійснив перші кілька пострілів.

“Я зарядив перший магазин і вистрілив по тим двох, які були в кімнаті: там були строковик і контрактник. Я знав, що операторка (загибла жінка — ред.) зв’язується з частиною кожні 30 хвилин для докладання ситуації. Щоб вона не доповіла, я пальнув по ній. Вистрілив їй у голову. Потім я підійшов до відкритого сейфу та забрав усі ріжки, які міг закинути у наплічник, і вибіг із заводу”, — розповів Артемій Рябчук.

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Він також додав, що згодом відкрив одну з дверей виходу та кілька разів вистрілив у замок, щоб його відчинити. Зробити цього йому не вдалося. Тоді він пройшовся територією заводу і знайшов місце, через яке зміг перелізти та вийти за територію “Південмашу”.

“Я ходив житловими районами, шукав притулок. Потім вийшов на трасу і зловив легкову машину. За кермом була жінка. Вона підкинула мене до лівого берега. Після чого я пішов до покинутої будівлі, де скинув кілька ріжків”, — зазначив підозрюваний.

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