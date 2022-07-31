Щоб не ганьбитися перед світом, влаштували виставу з дроном: окупанти в Криму бояться ЗСУ

Щоб не ганьбитися перед світом своїм безсиллям, вони скасували урочистості до дня Чорноморського флоту.

Про це повідомляють Військово-Морські сили ЗС України.

"Окупанти в Криму бояться ЗСУ. Яскравим прикладом цього є новина від російських ЗМІ. За версією ворога невпізнаний літальний об’єкт прилетів сьогодні вранці на територію штаба чф рф та начебто поранив 5 чоловік. Насправді ворог не ризикнув проводити день чф рф, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб скасувати заходи з нагоди так званого свята", - йдеться в повідомленні.

У ВМС ЗСУ вважають, що такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту.

Нагадуємо, що безпілотник скасував у Севастополі день військово-морського флоту РФ. Окупанти повідомляють, що сьогодні рано-вранці у двір штабу Чорноморського флоту прилетів безпілотник, а точніше – бойовий дрон і пролунав вибух.

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