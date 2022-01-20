"Щоб не принижуватися": міський голова Івано-Франківська запропонував легалізувати побори в дитсадках

Міський голова запропонував ввести символічну плату з батьків.

У Івано-Франківську міський голова Руслан Марцінків запропонував легалізувати батьківські внески в дитсадках.

Про це повідомляє kurs.

Таку пропозицію міський голова Івано-Франківська висловив на засіданні виконкому міської ради після того, як заслухали звіти двох дошкільних навчальних закладів міста.

“Ми всі тут брешемо, кажемо, що не збирають гроші у групах. Ну, брешемо, відверто. Насправді всі збирають потроху, батьки самі ініціюють. Може, ввести якусь символічну плату, 100-150 гривень. Провести це рішенням виконкому, щоб не принижуватися і не розказувати байки. Щоб батьки знали, що вони здали і не будуть з них витребовувати. Давайте підемо таким шляхом, якимось законним”, – запропонував Марцінків.

Директор департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради Ігор Максимчук обіцяв опрацювати пропозицію.

"Ми принижуємося, директори ховають очі, батьківські комітети сваряться: одна виступає за те, щоб збирати, друга – проти, третя ще щось думає. А так зробили якийсь механізм", - сказав Марцінків.

Нагадаємо, що Запоріжжі у школі №91 розгорівся скандал через килим, який батьки купили для своїх дітей. Одна із мам його забрала, а директорка закладу написала заяву до поліції про крадіжку.

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