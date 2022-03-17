"Щоб не сіяти паніку": у Чернівецькій області селищний голова не вмикає сирену

"Щоб не сіяти паніку": у Чернівецькій області селищний голова не вмикає сирену

Олійник зазначив, що у мешканців громади є мобільні телефони, на які можна встановити застосунок "Тривога" або ж приєднатися до Telegram-каналів, де сповіщають про повітряну загрозу.

У Чернівецькій області селищний голова Богдан Олійник не вмикає систему оповіщення в громаді, коли є загроза повітряного удару. За його словами, він не хоче сіяти паніку серед населення громади.

Про це повідомляє пресслужба Кельменецької селищної ради.

"По-перше, аби не сіяти паніку і не нагнітати і так нелегку ситуацію. По-друге – у нас реально є лише одне справжнє бомбосховище", - пояснив своє рішення Олійник.

Як зазначив селищний голова, у мешканців громади є мобільні телефони, на які можна встановити застосунок "Тривога" або ж приєднатися до Telegram-каналів, де сповіщають про повітряну загрозу.

"Ми вже неодноразово наголошували на тих правилах захисту, які дієві у випадку повітряної загрози. Тому ще раз закликаю усіх дотримуватися, у разі реальної небезпеки, саме їх. Це принцип "двох стін"; це розташування біля "опорних" стін; це облаштування підвальних приміщень", - додав він.

Нагадаємо, із СІЗО незабаром звільнять людей, які хочуть захищати Україну.

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