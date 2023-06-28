Щоб не терпіти травми війни: Зеленський закликав Верховну Раду легалізувати медичний канабіс

Український президент наголосив на важливості застосування усіх найкращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в Україні, якими б незвичними вони не були.

У середу, 28 червня, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції заявив про необхідність легалізувати в Україні медичний канабіс. За його словами, це дозволить українським громадянам не терпіти біль, стрес і травми війни.

Трансляція виступу велася на YouTube-каналі Офісу президента.

Український президент зазначив, що саме тепер важливо легалізувати медичний канабіс для усіх, хто цього потребуватиме.

"Щоб всім нашим громадянам, українкам та українцям, не довелося терпіти біль, стрес та травми війни, ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу", — заявив президент, додавши, що для цього мають бути відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації.

“Це стосується як будівництва реабілітаційних центрів, так і підготовки відповідних кадрів... Всі найкращі світові практики, найбільш ефективні рішення, якими б складними чи незвичними вони не були, мають бути застосовані в Україні”, — заявив Зеленський.

Як відомо, препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу, полегшують біль важкохворим.

Нагадаємо, ще у червні 2022 року на сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. У разі його ухвалення буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки українським пацієнтам на основі медичних конопель, а лікарям - їх призначати. Тоді ж у Кабміні зазначають, що після війни буде багато людей, які потребуватимуть лікування медичним канабісом.

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