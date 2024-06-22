Щоб не йти до ТЦК: кількість зареєстрованих у "Резерв+" вражає

Через місяць після запуску застосунку "Резерв+" для військовозобов'язаних в Україні, у Міноборони поділилася першими підсумками його роботи.

Нині застосунком "Резерв+" скористалися 1 мільйон 700 тисяч українців, які оновили свої дані і виконали свій обов'язок. Близько 26 тисяч громадян зробили це, перебуваючи за кордоном.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.

За її словами, за чотири дні від того, як запрацював електронний військовий квиток, вже 713 тисяч громадян згенерували ці електронні військово-облікові документи через "Резерв+". Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові аналоги.

"В середньому послуга оформлення електронного військово-облікового документа, ми його називаємо коротко "електронний військовий", забирає 30 хвилин в ТЦК. Це лише оформлення — без часу в черзі, без дороги до ТЦК і назад. Очікування ж документа забирає до 5 робочих днів. Якщо порахувати, то для тієї кількості ТЦК, які зараз функціонують в Україні, знадобилося б декілька місяців безперервної роботи 24/7 для оновлення даних. Було б достатньо складно зробити це дуже швидко, тому ми запустили цифровий інструмент. Крім того, ми розвантажили ТЦК та СП, залишили велику кількість часу і сил, енергії і ресурсу для наших цивільних громадян", - пояснила Катерина Черногоренко.

Заступниця міністра наголосила на важливості економії часу та енергії громадян, особливо в умовах війни. Вона зазначила, що українці можуть використати цей збережений час на волонтерство, збір коштів, адвокацію інтересів України в міжнародних медіа та інші важливі справи для наближення перемоги.

"Я нагадаю, щоб отримати документ з QR-кодом, тобто електронний військово-обліковий документ, треба зайти до App Store чи Google Play, оновити застосунок і після авторизації через банк та створення пароля у вас з’явиться електронний військовий, який має таку ж юридичну силу, як і паперовий", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, Черногоренко також розповіла, що мобільний застосунок "Резерв+" незабаром отримає низку нових функцій, які суттєво спростять взаємодію військовозобов'язаних з військовими структурами.

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