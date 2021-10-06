"Щоб не забризкати стіни кров'ю": у Дніпрі чоловік вийшов на вулицю і вистрілив собі з рушниці в живіт

"Щоб не забризкати стіни кров'ю": у Дніпрі чоловік вийшов на вулицю і вистрілив собі з рушниці в живіт

Поранення виявилося несумісним з життям.

У Дніпрі чоловік подзвонив в поліцію і повідомив, що хоче застрелитися. Після цього вийшов на вулицю і вистрілив собі в живіт з рушниці.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася рано вранці 6 жовтня на вулиці Гладкова в Шевченківському районі міста. Там 69-річний чоловік подзвонив в поліцію і повідомив, що хоче накласти на себе руки. Нібито він "втомився від життя", а самогубство планує здійснити на вулиці, щоб "не забризкати кров'ю стіни".

"По приїзду патрульні виявили чоловіка без ознак життя — у нього було вогнепальне поранення в області живота, поруч лежала рушниця і телефон. Дружина загиблого заявила, що у її чоловіка давно були суїцидальні думки", — пише видання.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, що під Дніпром патрульний врятував школярок, яким стало зле після вживання наркотиків.

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