Щоб не зіпсувати кутю: про які секрети потрібно пам'ятати

Традиційно на різдвяний стіл готують кутю. Кожен регіон має свої рецепти цієї страви. Однак існують загальноприйняті правила. Як готувати кутю, щоб не зіпсувати її — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Основа — це крупа

Дуже важливо підібрати правильну крупу, з якої ви будете готувати кутю. В різних регіонах України для цього використовують жито, пшеницю, рис, ячмінь, сочевицю, перловку. Цікаво, що сьогодні для приготування різдвяної страви часто беруть навіть булгур (це очищена та подрібнена пшениця).

Однак, якщо ви хочете отримати канонічну кутю, яка точно буде смачною, краще взяти традиційні пшеницю чи рис.

Яку б крупу ви не обрали, важливо спочатку її перевірити. Якщо вона довго лежала, міг з'явитися затхлий запах. Він також з'являється, якщо зберігати пшеницю або рис довгий час в поліетиленових пакетиках.

Якщо ви обрали цільні зерна пшениці, щоб страва вийшла смачною, їх потрібно замочити у теплій воді на ніч. Потім поставити на вогонь і проварити 30 хвилин без кришки, а вже потім кілька годин потримати на пару під кришкою. Тоді ще раз проварити півгодини без кришки і знову залишити під кришкою. Так радить одна з українських господинь на YouTube. Якщо ви хочете отримати ідеальну пшеницю, можете подивитися її рекомендації у відео:

Секрети смачної куті, які потрібно пам'ятати

Якщо ви вирішили варити пшеницю, будьте готовими до того, що вона готується довго. Тому краще підходить посуд з товстим дном. Також можете скористатися мультиваркою, виставивши довгочасовий режим. Крупу з м'яких сортів (наприклад, озимої пшениці) можна варити 30-40 хвилин на слабкому вогні, а ось твердим сортам потрібно більше часу. Однак така кутя виходить розсипчастою та смачною. Не мішайте крупу постійно — зробити це потрібно лише один раз після закипання. Щоб кутя не вийшла надто крутою, її потрібно розвести кип'яченою водою, але для створення традиційного рецепту краще взяти узвар. Перед тим, як перетирати мак, обов'язково замочіть його у холодній воді на ніч, а потім відтисніть зайву вологу через марлю. Всі інші інгредієнти додаються до куті лише перед подаванням на стіл, інакше страва вийде надто твердою.

Найкраще підходять для приготування куті такі продукти: мед, горіхи, сухофрукти (особливо родзинки), мак, розведений у воді цукор (якщо ви не можете споживати мед за будь-якої причини).

Читайте також: