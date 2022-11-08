Щоб не зіпсувати улюблений пуховик: в жодному разі не замочуйте його перед пранням

Збираєтесь прати пуховик? Обов'язково прочитайте на бірці інструкцію, як це правильно робити. А ще - в жодному разі не замочуйте його перед пранням, щоб не зіпсувати. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Вся справа в наповнювачі пуховика. Його не варто піддавати надмірній волозі, оскільки потім верхній одяг буде дуже довго сохнути.

Це може стати причиною цілого ряду проблем:

пух почне псуватися та навіть гнити;

поява неприємного запаху цвіллі, сирості;

пуховик доведеться ще раз прати або віддавати у хімчистку;

одяг настільки зіпсується, що його можна буде лише викинути.

Якщо пуховик сильно забруднився, перед пранням спробуйте вручну вивести найбільші та найскладніші плями. Можете скористатися народиними засобами або хімією. Однак заздалегідь прочитайте інструкцію на бірці, там ви знайдете інформацію про безпечний для цього верхнього одягу засіб для прання.

Не забувайте перед пранням також застебнути всі застібки у вигляді "блискавок" та кнопок. Це дуже важливо, адже під час прання вони будуть "тертися" об барабан і можуть пошкодитися чи навіть відлетіти. Краще застебнути також і ґудзики, особливо якщо вони погано пришиті.

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