Щоб не зламали: як придумати надійний пароль

Хочете захистити себе в Мережі? Тоді виберіть надійні паролі. Читайте в матеріалі ТСН.ua про складні паролі і правила їх створення.
На сторінці ОК "Захід" в соціальній мережі фейсбук розповіли, скільки часу потрібно для зламу паролю звичайного користувача. Виявилося, що не так вже і багато, враховуючи, що більшість людей лінуються придумувати надійні паролі.
Але важливо розуміти, що легкі паролі - це швидкий доступ до ваших персональних даних. Щоб захистити себе в Мережі, необхідно знати, як придумати надійний пароль.
Чому злам будь-якого акаунту - це велика проблема
У всіх облікових записах (поштова скринька, хостингова панель, акаунти в соціальних мережах) містяться важлива інформація про вас, яку можуть використати зловмисники.
Якщо ви будете використовувати легкі паролі, то хакери можуть:
- отримати доступ до іншого акаунту - якщо хакер зламає пароль вашої електронної скриньки, то зможе отримати і доступ до всіх акаунтів, які ви створювали через неї, а потім просто скинути паролі і встановити нові;
- вкрасти дані банківської карти - таке часто трапляється, якщо користувач прив'язує банківську карту до акаунту в інтернет-магазині та встановлює легкий пароль;
- вкрасти особисту інформацію - якщо зловмисник зможе зламати обліковий запис в соціальній мережі, то зможе отримати доступ до особистих повідомлень та фотографій;
- знищити ваш сайт - хакер може зробити все, що завгодно, з вашим сайтом, якщо отримає доступ до вашої контрольної панелі хостингу і бази даних.
Тому дуже важливо вигадувати саме надійні паролі, щоб забезпечити найкращий захист для свого облікового запису.
Правила вибору надійного паролю
Існує кілька категоричних "ні", на які потрібно звернути увагу, коли ви вибераєте надійний пароль:
- комбінації з адрес, номерів телефону, дат народження та іншої особистої інформації;
- комбінації типу "1q2w3e4r5t6y", "qwerty" чи "12345";
- частина або цілий юзернейм із додаванням чисел чи букв;
- послідовні рядки з букв або чисел;
- географічні назви або слова зі словника;
- імена друзів, домашніх улюбленців, родичів.
Надійні паролі повинні містити не менше 11 символів, літери нижнього та верхнього регістру, хоча б один спеціальний символ та цифри.
Як полегшити процес вибору складного паролю
Існує кілька правил, які допоможуть значно полегшити процес створення надійного паролю:
- продумайте свою власну систему паролів - наприклад, напишіть речення, яке вам легко запам'ятати, візьміть з нього першу та останню букву кожного слова по черзі, а потім додайте цифри та спеціальні символи;
- використовуйте спеціальні генератори паролів - сьогодні існує чимало онлайн-програм, які допоможуть створити дійсно складний пароль;
- завжди перевіряйте надійність свого пароля за допомогою спеціальних ресурсів - дуже часто, якщо ви використовуєте легкі паролі, вам запропонують зробити їх більш складними, додавши символи, цифри чи букви.
Як краще зберігати свої паролі, щоб вони були у безпеці
Навіть якщо ви створили дійсно надійний пароль, це не означає, що він буде у безпеці. Адже існують ще елементарні людські помилки, які можуть стати причиного зламу облікового запису. Тут також потрібно запам'ятати певні правила:
- не зберігайте свої паролі в тих місцях, до яких будь-хто отримає доступ (записування на папері, наклеювання на комп'ютери, зберігання в записах в телефоні або на електронній пошті);
- ніколи не надсилайте навіть надійні паролі в елекронних листах, смс-повідомленнях або через месенджери;
- якщо потрібно передати пароль іншій людині, використовуйте спеціальні онлайн-ресурси.
- змінюйте пароль раз на 6-12 місяців;
- не використовуйте однаковий пароль для всіх своїх акаунтів;
- не забувайте перевіряти свій комп'ютер та телефон на наявність вірусів;
- всюди, де це можливо, використовуйте двофакторну автентифікацію (коли для входу в обліковий запис потрібен не лише пароль, але й код, який щоразу приходить в смс-повідомленні).
Також існують спеціальні менеджери паролів, в яких можна безпечно зберігати всі свої паролі. Вам потрібно буде запам'ятати лише один майтер-пароль, який повинен бути дуже складним та надійним.