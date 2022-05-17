Надійні паролі дуже важливі, адже вони захищають вас і ваші дані в Мережі / Фото: pixabay.com

Щоб не зламали: як придумати надійний пароль

Щоб не зламали: як придумати надійний пароль

Хочете захистити себе в Мережі? Тоді виберіть надійні паролі. Читайте в матеріалі ТСН.ua про складні паролі і правила їх створення.

На сторінці ОК "Захід" в соціальній мережі фейсбук розповіли, скільки часу потрібно для зламу паролю звичайного користувача. Виявилося, що не так вже і багато, враховуючи, що більшість людей лінуються придумувати надійні паролі.

Скільки часу потрібно для зламу паролю користувача - розповіли в ОК "Захід" / Фото: facebook.com

Але важливо розуміти, що легкі паролі - це швидкий доступ до ваших персональних даних. Щоб захистити себе в Мережі, необхідно знати, як придумати надійний пароль.

Чому злам будь-якого акаунту - це велика проблема

У всіх облікових записах (поштова скринька, хостингова панель, акаунти в соціальних мережах) містяться важлива інформація про вас, яку можуть використати зловмисники.

Якщо ви будете використовувати легкі паролі, то хакери можуть:

отримати доступ до іншого акаунту - якщо хакер зламає пароль вашої електронної скриньки, то зможе отримати і доступ до всіх акаунтів, які ви створювали через неї, а потім просто скинути паролі і встановити нові;

- якщо хакер зламає пароль вашої електронної скриньки, то зможе отримати і доступ до всіх акаунтів, які ви створювали через неї, а потім просто скинути паролі і встановити нові; вкрасти дані банківської карти - таке часто трапляється, якщо користувач прив'язує банківську карту до акаунту в інтернет-магазині та встановлює легкий пароль;

- таке часто трапляється, якщо користувач прив'язує банківську карту до акаунту в інтернет-магазині та встановлює легкий пароль; вкрасти особисту інформацію - якщо зловмисник зможе зламати обліковий запис в соціальній мережі, то зможе отримати доступ до особистих повідомлень та фотографій;

- якщо зловмисник зможе зламати обліковий запис в соціальній мережі, то зможе отримати доступ до особистих повідомлень та фотографій; знищити ваш сайт - хакер може зробити все, що завгодно, з вашим сайтом, якщо отримає доступ до вашої контрольної панелі хостингу і бази даних.

Тому дуже важливо вигадувати саме надійні паролі, щоб забезпечити найкращий захист для свого облікового запису.

Правила вибору надійного паролю

Виберіть надійний пароль / Фото: pixabay.com

Існує кілька категоричних "ні", на які потрібно звернути увагу, коли ви вибераєте надійний пароль:

комбінації з адрес, номерів телефону, дат народження та іншої особистої інформації;

комбінації типу "1q2w3e4r5t6y", "qwerty" чи "12345";

частина або цілий юзернейм із додаванням чисел чи букв;

послідовні рядки з букв або чисел;

географічні назви або слова зі словника;

імена друзів, домашніх улюбленців, родичів.

Надійні паролі повинні містити не менше 11 символів, літери нижнього та верхнього регістру, хоча б один спеціальний символ та цифри.

Як полегшити процес вибору складного паролю

Навіть надійні паролі потрібно перевіряти за допомогою спеціальних онлайн-ресурсів / Фото: ТСН.ua

Існує кілька правил, які допоможуть значно полегшити процес створення надійного паролю:

продумайте свою власну систему паролів - наприклад, напишіть речення, яке вам легко запам'ятати, візьміть з нього першу та останню букву кожного слова по черзі, а потім додайте цифри та спеціальні символи;

- наприклад, напишіть речення, яке вам легко запам'ятати, візьміть з нього першу та останню букву кожного слова по черзі, а потім додайте цифри та спеціальні символи; використовуйте спеціальні генератори паролів - сьогодні існує чимало онлайн-програм, які допоможуть створити дійсно складний пароль;

- сьогодні існує чимало онлайн-програм, які допоможуть створити дійсно складний пароль; завжди перевіряйте надійність свого пароля за допомогою спеціальних ресурсів - дуже часто, якщо ви використовуєте легкі паролі, вам запропонують зробити їх більш складними, додавши символи, цифри чи букви.

Як краще зберігати свої паролі, щоб вони були у безпеці

Як краще зберігати свої паролі? / Фото: pixabay.com

Навіть якщо ви створили дійсно надійний пароль, це не означає, що він буде у безпеці. Адже існують ще елементарні людські помилки, які можуть стати причиного зламу облікового запису. Тут також потрібно запам'ятати певні правила:

не зберігайте свої паролі в тих місцях, до яких будь-хто отримає доступ (записування на папері, наклеювання на комп'ютери, зберігання в записах в телефоні або на електронній пошті);

ніколи не надсилайте навіть надійні паролі в елекронних листах, смс-повідомленнях або через месенджери;

якщо потрібно передати пароль іншій людині, використовуйте спеціальні онлайн-ресурси.

змінюйте пароль раз на 6-12 місяців;

не використовуйте однаковий пароль для всіх своїх акаунтів;

не забувайте перевіряти свій комп'ютер та телефон на наявність вірусів;

всюди, де це можливо, використовуйте двофакторну автентифікацію (коли для входу в обліковий запис потрібен не лише пароль, але й код, який щоразу приходить в смс-повідомленні).

Також існують спеціальні менеджери паролів, в яких можна безпечно зберігати всі свої паролі. Вам потрібно буде запам'ятати лише один майтер-пароль, який повинен бути дуже складним та надійним.