Щоб ноги не змерзли: шість способів утеплити взуття взимку

Холодні ноги — основна причина, чому взимку люди часто хворіють на простудні захворювання. Як зігріти ноги і утеплити взуття — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому замерзання ніг небезпечно для здоров'я

Холодні ноги — це не лише неприємні "апчхи", які з'являються відразу після того, як ви повернулися з морозу додому. Замерзання тягне за собою й інші неприємності:

оніміння кінцівок, відчуття дискомфорту, які супроводжуються болем під час ходіння;

поява болей в суглобах;

розвиток простудних захворювань органів дихання;

захворювання сечостатевої системи.

Зокрема, в зимову пору року холодні ноги можуть призвести до розвитку циститу — неприємного та досить серйозного захворювання.

Чому ноги у взутті можуть мерзнути

Навіть якщо ви придбали якісне зимове взуття, це зовсім не означає, що у вас не будуть змерзати ноги на вулиці. Основними причинами такої неприємності є:

носіння вузького і некомфортного взуття — тісні черевики чи чоботи не дають нозі рухатися, а також перетискають її, через що рух крові по стопі сповільнюється і ноги швидше замерзають;

використання шкарпеток з тугою гумкою — вони також можуть перетискати судини, що призводить до поганого кровопостачання;

взуття має тонку підошву — холод проникає найшвидше через ступні;

вегето-судинні захворювання, знижений тиск — кров погано надходить до тонких судин, а тому кінцівки завжди залишаються холодними.

Як утеплити взуття і зігріти ноги

Існує шість способів, які допоможуть вам впоратися з проблемою холодних ніг та вберегтися від переохолодження:

Взуття повинно бути з хутром та товстою підошвою — бажано підбирати зимове взуття так, щоб в разі сильних морозів ви могли ще надягнути теплий вовняний носок і нозі не було тісно (на один розмір більше, ніж ви купуєте зазвичай). Холод буде менше проникати до шкіри, якщо буде прошарок з бавовни та повітря. Устілки з бавовни чи хутра — замість звичайних устілок використовуйте варіанти з тепліших матеріалів, які допоможуть зберігати тепло довше. Також їх можна замінити кількома шарами газетного паперу (такий метод простий і бюджетний). Використовуйте тепловідбивачі — придбайте в будь-якому магазині будматеріалів фольгований тепловідбивач і створіть з нього саморобні устілки. В якості зразка можна взяти устілку з взуття, обвести маркером і вирізати ножицями. Не забудьте зробити в ній кілька отворів діаметром не більше 5 мм. Так ваші ноги не будуть пріти. Суха гірчиця — хоча це і не дуже практичний спосіб, але в крайньому разі він може вам допомогти. Суху гірчицю насипають в шкарпетки. Ще одну пару надягають на босу ногу, а зверху — пару з гірчицею всередині. Використання перцевого пластиря — наклейте його на тонкий бавовняних носок, надягніть його на ногу, а зверху ще один, але вже теплий, носок. Забудьте про паління на вулиці — смоли та нікотин, які входять до складу цигарок, звужують стінки судин і тим самим порушують кровопостачання до кінцівок.

Способи зігріти ноги досить прості і їх можна використовувати щодня, щоб вберегтися від переохолодження.