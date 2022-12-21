Щоб ноги не змерзли: шість способів утеплити взуття взимку

Холодні ноги — основна причина, чому взимку люди часто хворіють на простудні захворювання. Як зігріти ноги і утеплити взуття — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Чому замерзання ніг небезпечно для здоров'я
Холодні ноги — це не лише неприємні "апчхи", які з'являються відразу після того, як ви повернулися з морозу додому. Замерзання тягне за собою й інші неприємності:
- оніміння кінцівок, відчуття дискомфорту, які супроводжуються болем під час ходіння;
- поява болей в суглобах;
- розвиток простудних захворювань органів дихання;
- захворювання сечостатевої системи.
Зокрема, в зимову пору року холодні ноги можуть призвести до розвитку циститу — неприємного та досить серйозного захворювання.
Чому ноги у взутті можуть мерзнути
Навіть якщо ви придбали якісне зимове взуття, це зовсім не означає, що у вас не будуть змерзати ноги на вулиці. Основними причинами такої неприємності є:
- носіння вузького і некомфортного взуття — тісні черевики чи чоботи не дають нозі рухатися, а також перетискають її, через що рух крові по стопі сповільнюється і ноги швидше замерзають;
- використання шкарпеток з тугою гумкою — вони також можуть перетискати судини, що призводить до поганого кровопостачання;
- взуття має тонку підошву — холод проникає найшвидше через ступні;
- вегето-судинні захворювання, знижений тиск — кров погано надходить до тонких судин, а тому кінцівки завжди залишаються холодними.
Як утеплити взуття і зігріти ноги
Існує шість способів, які допоможуть вам впоратися з проблемою холодних ніг та вберегтися від переохолодження:
- Взуття повинно бути з хутром та товстою підошвою — бажано підбирати зимове взуття так, щоб в разі сильних морозів ви могли ще надягнути теплий вовняний носок і нозі не було тісно (на один розмір більше, ніж ви купуєте зазвичай). Холод буде менше проникати до шкіри, якщо буде прошарок з бавовни та повітря.
- Устілки з бавовни чи хутра — замість звичайних устілок використовуйте варіанти з тепліших матеріалів, які допоможуть зберігати тепло довше. Також їх можна замінити кількома шарами газетного паперу (такий метод простий і бюджетний).
- Використовуйте тепловідбивачі — придбайте в будь-якому магазині будматеріалів фольгований тепловідбивач і створіть з нього саморобні устілки. В якості зразка можна взяти устілку з взуття, обвести маркером і вирізати ножицями. Не забудьте зробити в ній кілька отворів діаметром не більше 5 мм. Так ваші ноги не будуть пріти.
- Суха гірчиця — хоча це і не дуже практичний спосіб, але в крайньому разі він може вам допомогти. Суху гірчицю насипають в шкарпетки. Ще одну пару надягають на босу ногу, а зверху — пару з гірчицею всередині.
- Використання перцевого пластиря — наклейте його на тонкий бавовняних носок, надягніть його на ногу, а зверху ще один, але вже теплий, носок.
- Забудьте про паління на вулиці — смоли та нікотин, які входять до складу цигарок, звужують стінки судин і тим самим порушують кровопостачання до кінцівок.
Способи зігріти ноги досить прості і їх можна використовувати щодня, щоб вберегтися від переохолодження.