Щоб огірки росли як на дріжджах: ефективний та дешевий засіб, що є у кожного вдома

Щоб огірки росли як на дріжджах: ефективний та дешевий засіб, що є у кожного вдома

Розповідаємо про ефективний, дешевий засіб підгодівлі огірків. Він є кожного на кухні, коштує копійки, приготувати його не складно.І, найголовніше, після нього огірки ростуть як на дріжджах, тому що цим засобом є дріжджі

Яка користь від підживлення огірків дріжджами

Дріжджі це органічне добриво, відрізняється від інших подібних тим, що є живою структурою, що активізує корисні бактерії ґрунту. Як наслідок, органічні речовини, що знаходяться в ґрунті стають доступнішими для огірків. Правда, саме через таку властивість на бідному ґрунті толку від дріжджів буде не багато, дріжджі добре працюють на вже підживленій органікою грядці.

Дріжджі виділяють речовини, які стимулюють коренеутворення рослин, зростання надземної маси, прискорюють родючість. Число кореневих відростків збільшується до 10 разів, а період розвитку зменшується на 12 днів. Ще однією корисною властивістю дріжджів є посилення імунітету рослин, внаслідок чого вони краще протистоять можливим захворюванням і капризам погоди. Дріжджі добре працюють як в теплиці, так і у відкритому ґрунті.

Коли підживлювати огірки дріжджами

Перша підгодівля. Багато городників використовують дріжджові підгодівлі на стадії вирощування розсади. Але частіше перший раз дріжджі вносять під час пересадки розсади в грядку для кращого приживлення розсади. У випадку посіву у відкритий ґрунт дріжджами підгодовують через два-три тижні після сходів огірків.

Другу підгодівлю вносять через місяць-півтора коли дія внесених дріжджів вже закінчується. Звичайно цей період припадає на початок масової родючості.

Подальші одну або дві підгодівлі роблять з інтервалом в 1 місяць. Разом, за сезон огірки підживлюють дріжджами 3-4 рази. Якщо помітно, що зростання батогів сповільнюється, а рослини почувають себе погано, можна спробувати виконати та екстрену підгодівлю.

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Як приготувати дріжджовий розчин, щоб підживити огірки

Для приготування розчинів можна використати як сирі, так і сухі дріжджі. Іноді потрібні ще цукор або молоко. Для приготування розчинів треба брати трохи підігріту воду (щоб дріжджі швидше розчинялися) і велику місткість з урахуванням того, що при бродінні об'єм суміші може збільшитися раз в півтора.

Слід пам'ятати, що дріжджові розчини довгий час без втрати властивостей не зберігаються. Використовують їх потрібно в теплу погоду, підгодівлю проводять по вологому ґрунту. Після цього потрібно ще раз полити грядку чистою водою. Крім того, через те, що дріжджі значно підкисляють ґрунт, слід через декілька днів після їх внесення підживити огірки настоєм деревної золи або просто посипати грядку золою перед черговим поливом.

Рецепти дріжджової підгодівлі для огірків

100 г сирих дріжджів розводять в 1 л води, після чого розбавляють до 10 л. Використовувати можна через 3-4 години після приготування.

100 г дріжджів розводять в 1 л молока, настоюють декілька годин та розбавляють водою до 10 л. Такий розчин ефективний для некореневої підгодівлі, але можна використати його і для поливу огірків.

10 г порошку сухих дріжджів та 2 ст. ложки цукру розводять в літрі води, настоюють добу, розбавляють в 5-6 разів і поливаються рослини.

Батон ламають на шматочки, заливають 5-7 л теплої води, додають 100 г цукру і 100 г сирих дріжджів, залишають на три дні. Розбавляють водою в 5-7 разів і використовують для кореневих підгодівель.

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