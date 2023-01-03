Щоб отримати найбільше вітаміну С: як правильно пити чай з лимоном

Чай з лимоном надзвичайно корисний. Особливо під час застуди, адже він допомагає організму отримати вітамін С. Але треба знати, як правильно пити гарячий чай з лимоном. ТСН.ua розповідає більше про це.

Здається, що немає нічого простішого, аніж заварити чай, додати в нього кілька крапель лимонного соку та дольку самого лимону. Такий смачний напій українці часто п'ють взимку, особливо під час ГРВІ чи застуди. Але так готувати чай з лимоном неправильно, тому що гаряча вода здатна вбити головну цінність цитрусових — велику кількість вітаміну С.

Тому експертка з правильного харчування Наталя Мазурик поділилася зі своїми читачами в Instagram, як правильно заварювати і пити гарячий чай з лимоном, щоб отримати від нього максимум користі.

Фахівчиня радить в жодному разі не класти скибочку лимона в гарячий напій. Щоб зберегти вітаміни, зокрема і такий корисний взимку, вітамін С, краще будь-які фрукти їсти в свіжому вигляді.

Якщо ви захворіли на застуду, краще з'їсти лимон просто так, не заливаючи його гарячою рідиною. А потім можете запити кислий фрукт чаєм. Так ви отримаєте весь вітамін С, який міститься в лимоні. Молекула аскорбінової кислоти має здатність розпадатися за температури 190 градусів Цельсія. Однак і нижча температура може негативно впливати на неї.

Чай з лимоном: користь

В 100 г лимону міститься близько 40 г вітаміну С. Однак, якщо стільки ж лимону перебуває у гарячій рідині близько 5 хвилин, то ця кількість зменшується вже до 1,31 г.

Навіть якщо ви покладете скибочку в теплий чай, вітамін почне "зникати" і ви не отримаєте від нього максимальної користі.

Тож радимо окремо їсти лимон, а потім пити чай, щоб покращити самопочуття під час застуди. Також не варто зловживати гарячими напоями. Краще, щоб вони були теплими.