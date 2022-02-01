Щоб пацани "розіграли спектакль": МВС оприлюднило відео з організаторами масових заворушень

Організатори збиралися використати бутафорську кров і підставних парамедиків.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський оприлюднив відеофрагмент розмови, яка "чітко характеризує наміри" затриманих в неділю, 30 січня, організаторів масових заворушень в Україні.

Ролик очільник МВС продемонстрував в етері передачі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

На кадрах чути, як невідома особа просить "розіграти спектакль" на камеру і пропонує 2,5 тис. доларів винагороди за підпал шин.

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"Запиши собі: я хочу, щоб пара пацанів, яких ми преміюємо окремо, розіграли спектакль. Для цього потрібна бутафорська кров і наші парамедики. І щоб це обов’язково потрапило на камеру", - йдеться у відеозаписі, який ви можете переглянути за посиланням.

За словами Монастирського, правоохоронці отримали дані про набір людей для масовки, яка вчинятиме правопорушення, нападаючи на правоохоронців і підпалюючи шини.

У розпорядженні МВС, зокрема, є семигодинний відеозапис розмов із причетними до підготовки заворушень особами.

"Національна поліція зібрала всі дані про цих осіб. Їх було небагато. Можу сказати, що їх було дещо більше двох, але наразі ми можемо говорити про затримання двох осіб", - розповів міністр внутрішніх справ. Нагадаємо, що одним із них є експолковник поліції Юрій Голубан.

Він додав, що вже 1 лютого, коли зловмисникам будуть обирати запобіжний захід, суспільство зможе побачити їхні обличчя. "Я переконаний, що згодом зможемо почути й інші імена, які стоять поруч з організаторами", - підкреслив Монастирський.

Як повідомлялося, 30 січня поліція затримала групу людей, які планували масові заворушення в центрі Києва. За версією правоохоронців, організатори збиралися залучити близько п'яти тисяч осіб, яким обіцяли від 800 до 2,5 тис. доларів винагороди, залежно від "видів робіт".

Серед порушників мали бути, зокрема, 1,5 тис. "тітушок", яким пропонували влаштувати сутички з поліцейськими, палити шини і використовувати салюти й вогнегасники.

"Це планувалося наперед. Обов’язково мало бути насильство серед учасників мітингу. Мала пролитися кров. Була заготовлена спеціальна бутафорська кров, яка внаслідок конфліктів із правоохоронцями мала начебто пролитися серед активістів", - розповідав очільник МВС.

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