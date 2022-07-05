Щоб побороти корупцію: Шмигаль анонсував в Україні цифровізацію митниці

В Україні планують найближчим часом провести цифровізацію на митниці.

До війни Україна доклала багато зусиль для розвитку антикорупційної інфраструктури, тому нині продовжить роботу з міжнародними партнерами і в цьому напрямі.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на конференції з питань відновлення України в швейцарському Лугано.

Прем'єр вважає, якщо громадяни припинять контактувати зі службовцями на митниці, це мінімізує корупційні ризики. Він нагадав, що в Україні вже реалізується цифровізація адмінпослуг.

"Перш за все, ми повинні створити умови в нашій країні, де буде неможливо мати корупцію, і тоді не потрібно буде боротися з нею... Перш за все - це цифровізація. Ми вже перевели в цифровий порядок дуже багато сфер - інвестиції, будівництво, архітектура. Повністю це переведено на електронні рамки, і в такому випадку корупція неможлива", - сказав очільник уряду.

Раніше на українському кордоні утворилися величезні черги з "євроблях".

Нагадаємо, Україна пропонує Польщі запровадити спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску.

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