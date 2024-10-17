Щоб полегшити реабілітацію: ANSWEAR облаштував перший тренувальний простір для людей з протезами

Восени 2024 року онлайн-магазин ANSWEAR допоміг облаштувати тренувальний простір у Superhumans Center для реабілітації українців з протезами, розповідає 24 Канал.

ANSWEAR підтримує людей з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу компанія співпрацювала з Superhumans – всеукраїнським центром протезування та реабілітації.

Колаборація ANSWEAR та Superhumans полегшить реабілітацію тисячам українців

В Україні понад 20 тисяч людей очікують на протезування. ANSWEAR фінансово підтримав ініціативу Superhumans у створенні тренувальної зони з різними поверхнями (пісок, бруківка, трава), що імітує реальні умови для людей з протезами.

Тренувальний простір – перша колаба ANSWEAR та Superhumans / Superhumans Center

Такий тренувальний простір є першим в Україні. Ідея була запозичина в США. Руслана Данілкіна, ветеранка і фахівчиня Superhumans Center, підкреслила важливість цього засобу адаптації для людей з протезами. За її словами, різниця у поверхнях суттєво впливає на ходу людей без колін, тому такий простір є надзвичайно цінним.

Андрій Тарасов – поранений захисник та пацієнт Superhumans – наголосив, що люди живуть у різних місцевостях. Після протезування їм доведеться заново адаптовуватися до колись звичного середовища.

Тренувальний простір від ANSWEAR – перший такий в Україні / Фото Superhumans Center

Андрій поділився, що в селі, де він мешкає – переважно нерівні поверхні: більше горбиків та ям. Не менш складними є випробування і для тих, хто живе у містах. У тренувальному центрі вчаться долати перешкоди, аби потім вони не ставали проблемою у реальному житті.

Завдяки тренувальному простору незламні люди після протезування пристосовуються ходити на різних поверхнях / Фото Superhumans Center

Як ANSWEAR вдалося реалізувати проєкт

У вересні 2024 року ANSWEAR запустив кампанію, спрямовуючи 50 гривень з кожного замовлення на облаштування тренувального центру. За допомогою клієнтів зібрали 5 мільйонів гривень.

Наталія Кондратенко, керівниця ANSWEAR Україна, після знайомства із Ольгою Руднєвою (керівницею Superhumans Center – 24 Канал) та командою Центру, була вражена наскільки важливо отримати не лише протез, а що складніше, опанувати його. Такий процес навчання ходити можна порівняти із першими кроками дитини.

Тренувальний простір допоможе пройти реабілітацію великій кількості українців / Фото Superhumans Center

В ANSWEAR наголосили: це їхня перша колаборація з Superhumans, однак точно не остання.

Для Superhumans Center важлива колаборація з ANSWEAR

У Superhumans Center кажуть, що співпраця з великим бізнесом є дуже важливою.

Ольга Руднєва, СЕО Superhumans Center, підкреслила цінність колаборації з ANSWEAR не лише через фінансову підтримку, але й через розширення комунікації з аудиторією. Superhumans Center відкрився у 2023 році на Львівщині, заплановано розширення й в інших областях України.

Як ANSWEAR допомагає українцям

Мультибрендовий онлайн-магазин ANSWEAR працює у 12 європейських країнах, пропонуючи трендові товари світових брендів. Від початку повномасштабного вторгнення компанія системно допомагає людям в Україні, які цього потребують.