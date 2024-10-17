Щоб полегшити реабілітацію: ANSWEAR облаштував перший тренувальний простір для людей з протезами

Тренувальний простір – перша колаба ANSWEAR та Superhumans / Superhumans Center.
Восени 2024 року онлайн-магазин ANSWEAR допоміг облаштувати тренувальний простір у Superhumans Center для реабілітації українців з протезами, розповідає 24 Канал.
ANSWEAR підтримує людей з початку повномасштабного вторгнення. Цього разу компанія співпрацювала з Superhumans – всеукраїнським центром протезування та реабілітації.
Колаборація ANSWEAR та Superhumans полегшить реабілітацію тисячам українців
В Україні понад 20 тисяч людей очікують на протезування. ANSWEAR фінансово підтримав ініціативу Superhumans у створенні тренувальної зони з різними поверхнями (пісок, бруківка, трава), що імітує реальні умови для людей з протезами.
Тренувальний простір – перша колаба ANSWEAR та Superhumans / Superhumans Center
Такий тренувальний простір є першим в Україні. Ідея була запозичина в США. Руслана Данілкіна, ветеранка і фахівчиня Superhumans Center, підкреслила важливість цього засобу адаптації для людей з протезами. За її словами, різниця у поверхнях суттєво впливає на ходу людей без колін, тому такий простір є надзвичайно цінним.
Андрій Тарасов – поранений захисник та пацієнт Superhumans – наголосив, що люди живуть у різних місцевостях. Після протезування їм доведеться заново адаптовуватися до колись звичного середовища.
Тренувальний простір від ANSWEAR – перший такий в Україні / Фото Superhumans Center
Андрій поділився, що в селі, де він мешкає – переважно нерівні поверхні: більше горбиків та ям. Не менш складними є випробування і для тих, хто живе у містах. У тренувальному центрі вчаться долати перешкоди, аби потім вони не ставали проблемою у реальному житті.
Завдяки тренувальному простору незламні люди після протезування пристосовуються ходити на різних поверхнях / Фото Superhumans Center
Як ANSWEAR вдалося реалізувати проєкт
У вересні 2024 року ANSWEAR запустив кампанію, спрямовуючи 50 гривень з кожного замовлення на облаштування тренувального центру. За допомогою клієнтів зібрали 5 мільйонів гривень.
Наталія Кондратенко, керівниця ANSWEAR Україна, після знайомства із Ольгою Руднєвою (керівницею Superhumans Center – 24 Канал) та командою Центру, була вражена наскільки важливо отримати не лише протез, а що складніше, опанувати його. Такий процес навчання ходити можна порівняти із першими кроками дитини.
Тренувальний простір допоможе пройти реабілітацію великій кількості українців / Фото Superhumans Center
В ANSWEAR наголосили: це їхня перша колаборація з Superhumans, однак точно не остання.
Для Superhumans Center важлива колаборація з ANSWEAR
У Superhumans Center кажуть, що співпраця з великим бізнесом є дуже важливою.
Ольга Руднєва, СЕО Superhumans Center, підкреслила цінність колаборації з ANSWEAR не лише через фінансову підтримку, але й через розширення комунікації з аудиторією. Superhumans Center відкрився у 2023 році на Львівщині, заплановано розширення й в інших областях України.
Як ANSWEAR допомагає українцям
Мультибрендовий онлайн-магазин ANSWEAR працює у 12 європейських країнах, пропонуючи трендові товари світових брендів. Від початку повномасштабного вторгнення компанія системно допомагає людям в Україні, які цього потребують.