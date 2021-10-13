Щоб стримати епідемію коронавірусу, в Україні пропонують перенести початок канікул в школах

Наразі невідомо, скільки триватимуть осінні канікули.
Нацкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, - пише "Радіо Свобода".
"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксований на території нашої держави", – заявив міністр.
Проте Віктор Ляшко наразі не готовий відповісти, скільки триватимуть осінні канікули.
"Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати. Питання в тому, що навчальний процес пов’язаний зі збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення. Зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів після ухвалення цього рішення", - сказав він.
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