Щоб уникнути паніки, загиблих солдатів 331 полку привозять до Росії невеликими партіями - журналіст

Так Росія хоче уникнути паніки серед свої громадян.
Щоб уникнути паніки та протестів серед громадян РФ тіла загиблих в Україні російських військовослужбовців 331 парашутно-десантного полку (в/ч 71211, Кострома) зі складу 98 парашутно-десантної дивізії (в/ч 65451, Іваново) привозять додому невеликими партіями.
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Наприкінці березня у Кострому було доставлено тіло загиблого командира полку та ще шістьох військовослужбовців. Наступна партія тіл 10 загиблих військовослужбовців очікується у середині квітня", - написав він на своїй сторінці у Facebook.
Заданими журналіста, у 331 парашутно-десантному полку РФ загинуло понад 100 військовослужбовців, серед них - 29 офіцерів. Доправлятимуть їхні тіла до Костроми двічі на місяць продовж ще 3-4 місяців.
Нагадаємо, станом на 8 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів становлять близько 19 тисяч осіб.