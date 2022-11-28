"Щоб відновити енергосистему, нам потрібні дві речі": Кулеба назвав які

Без цих речей Україна надалі ремонтуватиме електромережі, а російські війська їх руйнуватимуть.

Щоб відновити енергосистему, Україні потрібні дві речі: трансформатори та сучасні комплекси протиповітряної оборони.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого виступу на спільній пресконференції зі своїми колегами з інших країн.

"Для того, щоб відновити енергосистему, нам потрібні дві речі: трансформатори (це найважливіша частина енергосистеми) та ППО (щоб збивати ворожі ракети, що летять на нашу енергоструктуру). Надаючи ППО, ви також допомагаєте відновити нашу енергоструктуру", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що якщо країни-партнери не нададуть ці дві найважливіші речі, то Україна й надалі лагодитиме електромережі, а війська РФ їх нищитимуть.

Знеструмлення в Україні

Росія завдає масованих атак по критичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів в регіонах виникла складна ситуація з електропостачанням, останнім часом українців навіть попереджають про можливий блекаут.

Напередодні, 27 листопада, президент України Володимир Зеленський попередив, що цей тиждень може бути таким самим складним в плані ракетних обстрілів. Він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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