"Щоб він нашу Лавру не ображав": в УПЦ МП заявили, що молилися за президентство Зеленського (відео)

Митрополит УПЦ Московського патріархату заявив, що молився за президентсво глави держави Володимира Зеленського ще до виборів.

Про це один із священиків УПЦ МП розповів у зверненні, що записав на відео.

За його словами, духовенство та парафіяни молилися за президента Зеленського, тож тепер просять "не ображати Лавру".

На тлі подій в УПЦ МП та Київо-Печерській Лаврі священик розповів, що перемогу Зеленського на виборах йому "відкрив Бог". Після цього він із парафіянами почав молитися за нового президента.

"У цій обителі я молився і прохав Бога, щоб Господь відкрив мені, хто стане новим президентом. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський. Володимир буде президентом", - розповів митрополит.

Дізнавшись новину, митрополит зателефонував "другу Михайлу" та повідомив про пророцтво.

"Володимир сказав у радості: "Якщо мене оберуть, я навіть похрищусь". Я всім це розповів. Всі брати монастиря, прихожани, всі молилися, щоб Володимир Зеленський став президентом", - розповів священик УПЦ МП.

Він також додав, що за Зеленського молилися, "щоб він нашу Лавру не ображав".

Нагадаємо, наразі УПЦ МП звинувачують у порушенні умов користування майном Лаври та можуть виселити Українську православну церкву.

Міністерство культури та інформаційної політики України попередило керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП про розірвання відповідного договору оренди. Монахи УПЦ МП обурені цим фактом.

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