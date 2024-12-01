"Щоб вміли марширувати на червоній площі": у мережі обурилися викладанням "Захисту України"

Держава виділяла кошти на викладання "Захисту України", щоб діти були готовими до війни.

В соціальних мережах піднявся скандал стосовно шкільного предмету "Захист Вітчизни" в одній із шкіл Одеси. Раніше у МОН обіцяли, що школярі вивчатимуть зокрема військові технології та медичну допомогу, а в цьому закладі дітей змушували марширувати.

Про це повідомила письменниця й активістка Євгенія Завалій у Facebook.

"Вчора була в одній одеській школі й спостерігала таку картину: у коридорі марширують старшокласники. Якийсь дядько кричить їм: напрааааво! наліііііво! Кругом марш! Вони марширують і ржуть, ржуть і марширують", – йдеться в повідомленні.

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За словами письменниці це новий предмет – військова підготовка. Вона також зазначила, що веде її вчитель праці.

На реалізацію викладання "Захист держави" держава виділила субвенцію в розмірі 1,74 млрд грн, з яких 1,64 млрд грн спрямовано на оснащення навчальних осередків, а 100 млн грн – на професійний розвиток учителів.

"І на це все держава виділила кошти, щоб діти типу були готові до війни. Вміли марширувати, мабуть, на параді на червоній площі", – підсумувала активістка.

Нагадаємо, батьки школярів здивовані змінами, які пов’язані з харчуванням у школах Києва.

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